Fehérváriak nyerték a Komlói Amatőr Színházi Találkozó fődíját

A székesfehérvári Szabad Színház előadása nyerte el a hatodik Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) fődíját - tájékoztatták a szervezők a fesztivál vasárnapi zárását követően az MTI-t.



A fehérvári társulat Mikä Myllyäho és Nagy Judit Pánik című népszínművével mutatkozott be, a darab színészei közül hárman - Balogh Mihály, Kovács Máté és Szabó Miklós Bence - nyerték el megosztva a legjobb színésznek járó elismerést is.



A legjobb rendező Pénzes Csaba lett, aki a lendvai LeSzSz Társulattal Háy János A Herner Ferike faterja című művét állította színpadra. A legjobb szcenikai, világosítói munkáért járó Komoróczky Gábor-díjat szintén ez a produkció érdemelte ki a színpadi tér kialakításáért, a kiemelkedő világításért.



A legjobb mellékszereplőnek Tóth Zsoltot választották a komlói Súgólyuk Színház Ray Cooney komédiájában nyújtott teljesítményéért.



Arany minősítést nyert a fesztiválon a LeSzSz Társulat Háy János A Herner Ferike faterja című előadásért és a székesfehérvári Szabad Színház a Pánik című produkciójért.



Ezüst minősítésben részesült a házigazda komlói Súgólyuk Színház Ray Cooney Egy a ráadás című komédiájáért.



Bronz minősítést kapott a körmendi Kastélyszínház Társulat Kakukkfészek előadása.



A koronavírus-járvány miatt az eredeti júniusi időpontról elhalasztott fesztivál produkcióit szakmai zsűri - Pataki András Jászai-díjas rendező, fesztiváligazgató, Németh Ákos drámaíró, valamint Regős János és Lucie Malkova rendező - értékelte.



A közleményben kiemelték: az augusztus 20. és 23. között zajló eseményen mintegy száz színjátszó vendégeskedett; a járványhelyzet és a határátlépési szabályozások miatt idén a tervezettnél kevesebb, a házigazdákkal együtt hat csoport előadása szerepelt a versenyprogramban. A baranyai Komló és Pellérd mellett Székesfehérvárról, Körmendről, Kaposvárról, Lendváról érkeztek társulatok.



Pataki András fesztiváligazgató a közlemény szerint a rendezvény záróeseményén hangoztatta: a kultúra diadala az, hogy a nehéz körülmények ellenére megtarthatták a fesztivált és a színházi előadásokat. Kiemelte, hogy a közönség együttműködően, nagyon fegyelmezetten vett részt az eseményeken, így a négy nap alatt összesen mintegy 2500 nézőt fogadtak az egész rendezvényen, ebből a versenyre nevezett darabokat megközelítően ezren látták.



Hoppál Péter, a rendezvény fővédnöke, a térség országgyűlési képviselője, kulturális alapellátásért felelős miniszteri biztos szerint a járványhelyzet miatt több szempontból is különleges volt az idei fesztivál, amely "minden percével, órájával, előadásával, koncertjével újra otthonként fogadhatta az embereket".



Polics József (Fidesz-KDNP), Komló polgármestere, a KASZT védnöke arról beszélt, hogy a helyiek szívében él az esemény, az pedig ismét bizonyította, hogy Komló a kultúra jó otthona.