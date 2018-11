Faültetéssel ünnepelték a hatvan éve alapított Hajnóczy utcai kisdedóvót

Alpolgármesterek és önkormányzati képviselők is részt vettek azon az ünnepségen, amelyet a Hajnóczy utcai óvoda létrejöttének 60. évfordulóján tartottak az intézményben.

A nemrégiben csaknem 170 millió forintból teljesen megújult óvoda évfordulója kapcsán Őri László alpolgármester emlékeztetett: jelenleg is zajlik a áros 2,5 milliárdos bölcsőde- és óvodafejlesztési programja, Decsi István alpolgármester pedig arról szólt, egész Uránvárosban kiemelt fejlesztések zajlottak az elmúlt években és zajlanak jelenleg is.

A jubileum kapcsán faültetésre, ünnepségre hívták az óvodába járó gyerekeket és szüleiket. Az eseményen Őri László valamint Decsi István alpolgármester és Kiss-Tihanyvári Dóra önkormányzati képviselő köszöntötte a kisgyerekeket, óvónőket, szülőket.

Mint azt Őri László elmondta: a Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda az elsők között újulhatott meg abban a programban, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb óvoda- és bölcsődefelújítási projektje. Ennek során mintegy 2,5 milliárd forintból újulhatnak meg a pécsi intézmények.

- Amikor óvodákat és iskolákat újítunk fel, a jövőbe fektetünk be. Ez az óvoda az elsők között újult meg közel 170 millió forintból. Nemcsak a csoportszobák, hanem az óvónők és az intézményben dolgozók által használt helyiségek is megújultak tavaly ősszel, de kialakítottak egy új tálalókonyhát, továbbá egy korszerű és biztonságos új játékokkal felszerelt udvart is használhatnak a gyerekek - emlékeztetett Őri.

Decsi István alpolgármester, Uránváros önkormányzati képviselője azt emelte ki, hogy a hatvanéves városrészre komoly figyelmet fordítottak az elmúlt években és jelenleg is fejlesztések zajlanak a környéken.

- Egy átfogó program részeként többek között már megújultak a Kőrösi Csoma Sándor és a Páfrány utca járdái valamint az útburkolat, de újabb parkolókat is birtokba vehettek a helyiek. Ezen kívül teljesen megújul a Hajnóczy utcai piac és környezete, a Hajnóczy utca déli oldalán levő tömbbelsők játszóterei és zöldfelületei is, de szintúgy a projekt keretében kaphatott "új köntöst" a Hajnóczy utcai óvoda is. Jó látni, ahogy a csillogó szemű pici gyerekek belakták a megújult, modern és korszerű óvodát - mondta el csütörtökön Decsi István.

Kiss-Tihanyvári Dóra önkormányzati képviselő arról szólt, hogy a gyermekek nevelésébe, kis emberekké formálásába fektetett idő, munka és törődés a legfontosabb értékünk kell legyen.