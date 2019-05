Ezúttal saját, közös fórumukon estek egymásnak a pécsi balliberálisok vezetői

Hat felszólalója volt ugyan egy volt SZDSZ-es által összehívott pécsi ellenzéki kerekasztalnak, mégis sikerült egymást is súlyos kritikával illetni. Az LMP, a Jobbik és az MSZP-P-frakciószövetség tagja szerint ugyanis az MSZP-DK-Momentum polgármesterjelöltje nem független, nem vállalható, helyette más aspiránst keresnek, számolt be a PécsMa.hu

A Republikon Intézet által csütörtökön megtartott kerekasztal-beszélgetésen sem tudták véka alá rejteni az ellenzéki pártok azokat a törésvonalakat, amikről Kunszt Márta, a DK helyi vezetője társaival egy kiszivárgott hangfelvétel szerint már idén tavasszal beszélt.

A DK-sok ugyanis azontúl, hogy egymás között a saját támogatójukat bűnözőnek nevezték, arról is szóltak, hogy nem tudnak sem a szocialistákkal, vagy éppen a momentumosokkal beszélni, mert két perc alatt összevesznek.

A mostani fórumon is szóba került az ellenzéki együttműködés, amelyet miközben hangsúlyoztak, addig valójában egymást kritizálták. Egy ponton, mikor a DK-s Kunszt Márta, a baloldal polgármesterjelöltjének kiválasztását megelőző ötpárti egyeztetésekről beszélt, az LMP-s Keresztes László Lóránt, a jobbikos Gyimesi Gábor és az MSZP-P-frakciószövetség tagja, Mellár Tamás összenézve megmosolyogták Kunszt Mártát.

A baloldali pártok - egy fórumozó kérdésére válaszolva - alkalmasnak találták Péterffy Attilát a pozícióra, sőt Gulyás Emil (MSZP) szerint nem csupán alkalmas, de esélyes is.

Ezzel szemben Keresztes László Lóránt és Gyimesi Gábor egymást erősítve elmondták, megállapodtak tavaly ősszel, hogy az egész ellenzék együtt állít jelöltet, ezért meglepte őket, hogy a velük egy asztalnál ülő másik három párt, a DK, az MSZP, és a Momentum bejelentette saját emberét, akit egyáltalán nem tekintenek függetlennek. Az LMP és a Jobbik szerint sem alkalmas azonban a feladatra, ám ők látnak olyan közéleti szereplőt, akit megmérettetnének egy előválasztáson.

Mellár Tamás is hasonlóképpen vélekedett: abszolút nem tartja függetlennek, nem is tudja támogatni, hiszen hogyan is lehetne az független, akit neki Puch László, az MSZP egykori pénztárnoka mutatott be. Azért azt hozzátette, ha a jelölt hajlandó részt venni az előválasztási folyamatban, és a legjobbnak találtatik, „le fogja nyelni a békát".

A fórumozók - akiknek jelentős hányada pártok embere, vagy újságíró volt - közül többen is kritizálták az ellenzéket. Egyik hozzászóló elmondta, szerinte az a legnagyobb baj, hogy nincsen konkrét, egyeztetett programja az ellenzéknek, nincs egy olyan közös erő, amit a napokban fel tudnának mutatni. Régen ki kellett volna már nyilvánítani a közös programot, ami mentén politizálnának az EU-ban - természetesen egy közös listán. Ráadásul a polgármesterjelölt személyéről is régen meg kellett volna állapodni.

A hozzászóló szerint sokan a Fideszre szavaznak - annak ellenére, hogy látják a negatívumokat -, mert az ellenzéki oldalon nincs olyan erő, megoldási javaslat, amit a választópolgároknak fel tudnak mutatni. Egy másik hozzászóló - aki láthatóan baloldali érzelmű volt - viszont megsértődött Mellár Tamásra, mert az látványosan elkezdte nézni az óráját, miközben még beszélt.

- Ha Önt untatja, amit mondok, akkor befejezem - szólt oda a politikusnak és ezzel leült.

„A helyi problémákra helyi megoldást" címmel meghirdetett kerekasztal-beszélgetésen a pártok megjelent résztvevői a Pécset érintő közelmúltban történt közügyekről beszélgettek.

Többen hangoztatták, hogy a hatalom bukása után első feladatuk lesz egy teljes körű átvilágítás az önkormányzati cégeknél, az elhallgatott adatok nyilvánosságra hozatala. Keresztes László Lóránt szerint nem csupán az elmúlt tíz év, hanem az azt megelőző rezsim bűneit is el kell számoltatni. Többen is egyetértettek abban, hogy a korrupciós ügyek kivizsgálását nemzetközi szintre kell vinni, ezért lenne fontos csatlakozni az európai ügyészséghez. Szóba került a Zsolnay-gyár ügye, a buszcsereprogram, a közvilágítás kérdése. Nemes Balázs többször is megemlítette az öt (!) Szent István téri fa kivágásának kérdését.

A rendezvényt szervező Republikon Intézet vezetője egyébként az a hallgatóságban is helyet foglaló Horn Gábor volt, akiről közismert, hogy 2008-ban egy elbukott népszavazás után, az SZDSZ kampányfőnökeként azt mondta Gyurcsány Ferencről, saját koalíciós partneréről, hogy „Feri, azt mondták, menj a p****ba!"