Ez most komoly?! A hatóságok szerint nem gyakori, hogy motorosok cikáznak a védett övezetekben

Ugyan tilos, mégis rendszeresen látni a Király utcában, a Széchenyi, a Kossuth és a Jókai téren is a gyalogosok között motorral közlekedőket. Megkerestük a Pécsi Városi Rendőrkapitányságot és a Pécsi Közterület-felügyeletet, milyen szabályok is vonatkoznak pontosan a motorkerékpárra, ha védett övezetekről esik a szó.



A biciklisek feltűnése a gyalogos zónákban bár - ugyan ez nézőpont kérdése - idegesítő, de szabályos, és egyre inkább megszokjuk. Azonban az, hogy az utóbbi időszakban segéd- és nagymotorokkal is kerülgetik a járókelőket többek között a Széchenyi téren és a Király utcában, már ennél jóval több: egyenesen dühítő.

Ezzel kapcsolatos kérdésünkre (tehetik-e ezt az érintettek vagy sem) a Pécsi Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Pécsi Közterület-felügyelet is egyértelmű választ adott: mivel a motorosokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi közlekedőre, a fokozottan védett övezetekbe csakis engedéllyel hajthatnának be. Ugyanez vonatkozik a segédmotorosokra is.

Kik kapnak behajtási engedélyt? A védett övezetekbe behajtási, valamint várakozási engedélyt alapesetben azok a magánszemélyek és intézmények képviselői kaphatnak, akiknek állandó lakóhelyük, tartózkodási helyük, székhelyük vagy fióktelepük ott található. Rajtuk kívül vagy eseti, napi behajtási-várakozási engedéllyel, továbbá a rendszeres áruszállításra kiadott engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. Az engedélyekért fajtánként eltérő összeget kell fizetni és a jogosultságot is igazolni kell.

A szóban forgó belvárosi utcák, terek márpedig a védett övezetbe tartoznak, így elvileg csakis engedély birtokában közlekedhetnének a motorosok.

- Akinek ilyenje nincs, az csak akkor jár el szabályosan, ha tolja a motorját - szögezte le Märcz János, a Pécsi Közterület-Felügyelet vezetője.

Azonban a gyakorlatban ilyet még nem tapasztaltunk, a motorosok kivétel nélkül a nyeregben ülve szlalomoznak a járókelők között.

Érdekes ugyanakkor, hogy a rendőrség és közterület-felügyelők szerint sem gyakoriak - hovatovább csak elvétve fordulnak elő - az ilyen jellegű szabálysértések. Ezek szerint tényleg mindenki, aki motorral hajt be a védett övezetbe, rendelkezik behajtási engedéllyel?



Ha egyébként valakiről mégis kiderülne, hogy nincs ilyen okmánya, akár 30 ezer forintos büntetésre is számíthat(na), valamint szabálysértési feljelentésre is sor kerülhet.