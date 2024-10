Emléktábla avatással ünnepelte 35 éves jubileumát a pécsi Meló-Diák Dél

Október 2-án ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a Meló-Diák Dél, Magyarország egyik legnagyobb múltú iskolaszövetkezete. Az ünnepi eseménynek a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara adott otthont, ahonnan a cég 35 évvel ezelőtt útjára indult. A jeles alkalomból dísztáblát avattak, emléket állítva a Meló-Diák Dél kezdeteinek.

Az elmúlt több mint három évtizedben a Meló-Diák Dél és a pécsi Közgazdaságtudományi Kar szoros együttműködést alakított ki. Dr. Takács András, a kar jelenlegi dékánja ünnepi beszédében kiemelte, hogy a Meló-Diák és a kar kapcsolata példaértékű, amelyben mindkét fél elkötelezett a folytatás és a fejlesztés mellett.



Az ünnepségen felszólalt Marosi László, a Meló-Diák korábbi elnöke is, aki felidézte a cég alapításának körülményeit. Elmondta, hogy a Meló-Diák létrehozásakor két fő elvet tűztek ki maguk elé: a szabályosságot és a diákok határidőre történő kifizetését. Ezt a cég megalapítása óta minden körülmények között sikerült betartaniuk, amely a gazdasági válságok és a Covid idején is fenntartotta a Meló-Diákot egyfajta bizalmi listán.

Marosi László továbbá hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a Meló-Diák által kiváltott társadalmi hatás, hiszen a cég fennállása alatt több mint 850 ezer diák fordult meg náluk.





A cég másik alapítója, Kun István arról beszélt, hogy a Meló-Diák az évtizedek során egy valódi intézménnyé nőtte ki magát. "Ma már nagyon sok olyan cég működik, amelyek a digitális megoldásokat használva egy-két irodából dolgoznak országszerte. Nekünk viszont sokat jelent az, hogy sűrű, országosan mindenhol megtalálható irodahálózatunk van" - emelte ki Kun István, hozzátéve, hogy a Meló-Diáknál nem külső szakértőkkel, hanem a maguk által kinevelt, helyi kötődésű csapatokkal dolgoznak, ami ugyancsak komoly érték.

Az elmúlt 35 évben a Meló-Diák folyamatosan támogatta és támogatja ma is az egyetemi hallgatókat. Ennek jegyében került átadásra idén februárban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Viapan Lounge, avagy a hallgatók kényelmét, fejlődését és közösségi élményét is támogató folyosó.

A jubileumi évforduló alkalmából pedig a Meló-Diák egy chill zone-nal járult hozzá a Pécsiközgáz Októberfeszthez, remek networking lehetőséget biztosítva ezzel a diákoknak.

A hazai iskolaszövetkezeti szektorban a Meló-Diák továbbra is vezető pozíciót tölt be , a legtöbb diákmunkát kínálva. Ahogy Kun István a jövőbe tekintve fogalmazott: "Egy biztos: mi itt leszünk, és a diákok továbbra is számíthatnak ránk abban, hogy segítünk nekik megtalálni a saját útjukat a nagybetűs életbe, illetve a munka világába."

A 35 éves Meló-Diák Dél továbbra is elkötelezett amellett, hogy értékes munkalehetőségeket, szakmai gyakorlatokat és pályaorientációs támogatást nyújtson az egyetemistáknak és főiskolásoknak, megalapozva ezzel a hallgatók karrierjét a következő évtizedekben is.





Fotók: Bertalan Johanna