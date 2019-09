Eltűnt a Kossuth térről a tegnap felállított Pécs felirat - Vajon tényleg ellopták?

Csütörtökön adták át a Kossuth téren felállított Pécs feliratot, amit a város új turisztikai attrakciójának szántak. Reggelre azonban nyoma veszett. Utánajártunk, mi történt.

- Az emberek szeretnek arról képeket küldeni a barátoknak, ismerőseiknek, hogy a világ mely pontján járnak és bár Pécsnek rengeteg látnivalója van, amivel fotózkodni lehet, most már városunk feliratával is posztolhatnak a Kossuth térre látogatók - mondta Páva Zsolt, Pécs polgármestere csütörtökön, a tábla avatásakor. Hozzátette, ezzel a felirattal új attrakcióval bővült a város, emellett pedig a Kossuth tér, a zsinagóga is nagyobb hangsúlyt kaphat a jövőben.



Péntek reggelre azonban a felirat eltűnt. Azonnal szárnyra kapott a hír, hogy ellopták.

Azonban nem erről van szó: városházi forrásaink szerint a táblák balesetveszélyesnek bizonyultak, ezért ideiglenesen eltávolították azokat, s néhány napon belül megfelelően rögzítve visszakerülnek a Kossuth térre.