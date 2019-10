Ellopta, majd rögvest eladta unokahúga mobilját egy férfi

A rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki ellopta unokahúga telefonját Szentlőrincen.

Lopás elkövetése miatt nyomozott a Szigetvári Rendőrkapitányság egy 47 éves szekszárdi férfi ellen, aki március 26-án délelőtt ellopta unokahúga mobiltelefonját Szentlőrincen.

A sértett az interneten rendelte a telefont, amelyet a futárszolgálat ki is szállított a lakcímére, azonban azt a nagybátyja vette át. A férfi ezután egyből el is adta a készüléket egy pécsi telefonboltban, de hamar lebukott, ugyanis a sértett kapott egy értesítést e-mailben arról, hogy az általa rendelt telefont kiszállították a megadott címre, illetve át is vették azt.

A rendőrök a nyomozás során beazonosították, majd elfogták a tolvajt, akit előállítottak a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozók az eltulajdonított telefont lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának.



A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.