Elkészült a rekortánpálya Komló-Szilvásban

Elkészült és a városlakók használatba is vehetik Komló első, teljes egészében rekortán borítású sportpályáját. A kézilabdára, kosárlabdára és kispályás focira is alkalmas pálya a szilvási városrészben, a KRESZ Parkban épült meg.

Alig egy hónapja kezdődött az építkezés, a napokban pedig hivatalosan át is adták a vadonatúj rekortánborítású sportpályát a szilvási KRESZ Parkban. A sportági szakszövetségek szabványai alapján felépített pálya minden igényt kielégít: akár hivatalos versenyek megrendezésére is alkalmas.

A játéktér stabil alapra helyezett többrétegű gumiborításának köszönhetően jóval

kényelmesebb és biztonságosabb, mint a hagyományos, aszfaltozott sportpályák. A mozgás kevésbé terheli az ízületeket és esésnél is kisebb a sérülésveszély. A megfelelő világításnak köszönhetően bármikor használható.

A megóvás érdekében kerítést építettek és a közelben térfigyelő kamerákat telepítettek.



„A pályát a sportközpont fogja üzemeltetni, náluk kell regisztrálni azoknak, akik használni szeretnék. Az illetékes elérhetőségeit a bejáratnál is kiírtuk egy táblára, ha éppen nem foglalt a hely, bármikor el lehet kérni a kulcsokat" - ismertette a gyakorlati tudnivalókat Polics József polgármester.

„A részletes használati szabályzat a napokban készül el, de az már biztos, hogy

a legtöbben ingyenesen tudnak majd sportolni. Hétköznapokon a közeli iskolák osztályaira, esténként és hétvégén pedig az amatőr csapatokra, baráti társaságokra számítunk majd" - tette hozzá.



A szilvási pálya a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben épült. A 44,5 millió forintos költségvetés 70%-át az MLSZ pályaépítési programja biztosította a társaságiadó-elajánlásokból, a fennmaradó hányadot tette csak hozzá az önkormányzat.

A város célja, hogy több városrészben is hasonló létesítmények épüljenek, megteremtve ezzel az otthonok közelében a sportolási lehetőséget. Egy körtvélyesi pályára már be is nyújtotta a pályázatot az önkormányzat, Gesztenyésben pedig előkészítés alatt áll a harmadik.