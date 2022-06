Elkelt az egyik legsármosabb mohácsi tűzoltó

Berényi Imréért már akkor sírtak az ázsiai nők, amikor 2019-ben, a kínai ShenZhen városban megrendezett kötéltechnikai versenyen kiderült, hogy ő egyedül akkora, mint három másik versenytárs egymás vállára állva. Most a magyar nők sírnak, mert nem elég, hogy a mohácsi srác amúgy busó, meg önkéntes tűzoltó (is), meg hivatásos is, meg sportoló is, meg búvár is, meg alpinsztár is, hanem már férj is, számolt be róla az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.



Feleségével, Lackó Lorettával nem mindennapi körülmények között ismerték meg egymást, egyikük mentőautóval, másikuk tűzoltószerrel érkezett a találkozóra.

Akkor még nem tudták, hogy az egy randevú, azt csak a sors rendezte utólag azzá.



A boldog házasság titka a Berényi-Lackó páros titkos receptje szerint:



- legyél annyira elfoglalt, hogy teljenek el hetek, amikor alig találkoztok;



- a tragikus körülményekből hozd ki a legjobbat;

- valamit mindig építs: házat, karriert, kapcsolatot, szervezeti egységeket, busószekeret;



- legyél szép;



- legyél fiatal;



- legyél sportos;



- ne részegedj meg a sikertől, de

- legyél elég vakmerő: mélybe ugrani, magasra mászni, tűzbe menni, vízbe merülni és örök hűséget fogadni!