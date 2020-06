Elindult a Pécsi Egyházmegye papnövendékeinek oldala

Borbás Sándor, Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila májusban hozták létre az Úton vagyunk - a Pécsi Egyházmegye papnövendékeinek oldalát. A Facebookon elérhető, személyes tapasztalatokat is bemutató felületről a kispapok, valamint Dallos Tamás atya hivatásgondozásért felelős referens mesélt.

„Régóta terveztük, hogy az internet segítségével, az aktív online jelenléttel támogassuk az Egyházmegye hivatásgondozó-, hivatásébresztő tevékenységét." - kezdi a beszélgetést Borbás Sándor papnövendék, aki kispap társaival együtt indította az Úton vagyunk - a Pécsi Egyházmegye papnövendékeinek Facebook oldalát, amely lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, hogy személyes megszólalások által betekintést nyerjenek a Pécsi Egyházmegye papnövendékeinek életébe. A felület célja, hogy fényképes posztokkal, rövid, figyelem felhívó bejegyzésekkel, lelkesítő üzenetekkel szólítsa meg és bátorítsa azokat a fiatal férfiakat, érettségiző, pályaválasztás előtt álló fiúkat vagy felnőtt férfiakat, akik nyitottak a papi hivatásra.

„Az oldal bárki számára elérhető, így mindenkit biztatunk, hogy keresse fel!" - jelenti ki Sándor, mielőtt kispaptestvére, Mihovics Szebasztián megjegyzi, az Úton vagyunk létrehozáskor fontos volt, hogy a saját történeteik, tapasztalataik elérhetővé váljanak egy olyan felületen, ahol a fiatalok is nap mint nap jelen vannak. „Az estéket átívelő beszélgetések alatt született meg az online platform gondolata, amely a hivatásébresztő tevékenység mellett igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy Isten nem az alkalmasokat hívja meg, hanem a meghívottakat teszi alkalmassá a papságra. Ezt a saját hivatástörténetünk is igazolja, ami szintén olvasható az oldalon."

„Egy, a helyét jól megálló, emellett vidám és boldog pap (vagy adott esetben papnövendék) vonzó példa a fiatalok számára. Ezért fontosnak tartom, hogy az Úton vagyunk oldallal reális betekintést nyújtsunk ebbe a világba" - ezt már Miklovits Attila papnövedék mondja, aki társaival közösen vesz részt az online tartalmak készítésben. Attila a felülettel kapcsolatban hangsúlyozta azt is: semmiképpen sem szeretnék kattintásvadász cikkekkel elárasztani az oldalt, de az sem cél, hogy hírportálokhoz hasonlóan mindig mindenről beszámoljanak, helyette a hivatásébresztésre koncentrálnak. „Tudom, milyen nehéz meghozni a döntést a papi hivatással kapcsolatban, ezért szívesen beszélgetek olyan emberekkel, akik hasonló kérdésekkel szembesülnek, mint, amiket nekem is meg kellett válaszolnom. Erre tökéletes felületet biztosít ez a Facebook oldal!"

A kispapok vitathatatlan lelkesedése, határozott szándéka az Úton vagyunk Facebookos felület létrehozásával hiánypótló tevékenységbe sarkallt, korábban hasonló online platform nem létezett a Pécsi Egyházmegyében. Emellett az oldal a személyes tapasztalatok megosztása mellett a téves sztereotípiák eloszlását is szolgálja. Dallos Tamás püspöki szertartó, hivatásreferens szerint kifejezetten hasznos, hogy az emberek a kispapok szemüvegén keresztül is bepillantást nyerhetnek a papi életbe. „A papi vagy szerzetesi hivatást nem lehet reklámkampányokkal erőltetni, de egy ilyen felület sokat segíthet abban, hogy akik meghívást kaptak Jóistentől, vagy érdekli őket ez az élet, megismerjék, mi történik egy papnövendékkel, amikor elindulnak a papság felé vezető úton. Jó, hogy egyházmegyénk kispapjai ebbe a folyamatba betekintést adnak!" - nyilatkozott Tamás atya, aki elmondta azt is, hogy bár a fiatalok számára nagyon fontos a vonzó papi példa, az információátadás ugyanúgy lényeges. „Kutatások igazolják, hogy a papnövendékek körében a hivatás motivációi között a plébánosok hatása, a velük való személyes kapcsolat a legerősebb. Számomra is példakép volt a plébánosom. Viszont azt is tudni kell, hogy vannak, akik ugyan nyitottak a papi életre, félnek tőle, mert nem tudják, mire számítsanak. Ezért kell, hogy ilyen formában választ adjunk számukra és ne hátráljanak meg az ismeretlentől" - összegezte a hivatásreferens.