Egyre több a baleset a megyében, egy hét alatt duplájára nőtt a karambolok száma

Baranya megye közútjain az elmúlt héten összesen 39 közlekedési baleset történt, ezek közül 31 anyagi káros volt, nyolc pedig személyi sérüléssel járt.

A sérüléses balesetek öt esetben könnyű, míg három esetben súlyos sérüléssel végződtek. Ezekben a balesetekben összesen kilencen sérültek meg, hatan könnyebben, hárman pedig súlyosan. A baleseteknél az ittasság gyanúja egy esetben merült fel.

Idén már 18 alkalommal okoztak úgy balesetet, hogy a járművezető ittas volt. Ezek a balesetek hét esetben súlyos, míg 11 esetben könnyű sérüléssel végződtek.

A legfőbb baleseti ok továbbra is a gyorshajtás volt. A sebességmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázatával. Éppen ezért a rendőrség a sebességtúllépések és a közlekedési balesetek visszaszorítása érdekében továbbra is rendszeresen végez sebességellenőrzést.

Az elmúlt héten két motoros is megsérült gyorshajtás miatt. Egyikőjük kicsúszott egy kanyarban, és a szalagkorlátnak ütközött, a másik motoros pedig hasonló módon csúszott az út melletti árokba.

A robogósoknál is okozott balesetet a sebesség helytelen megválasztása. Egy segédmotorkerékpáros szegélykőnek ütközött, egy kerékpáros pedig a lejtős úton ment túl gyorsan, és elesett. Az autósoknál is volt, aki túl gyorsan közlekedett, s ennek következtében kidöntött egy útszéli fát, majd nekiütközött egy háznak.