Egy nyulat is kimentettek egy füstölő konyhából a pécsi tűzoltók
2025. augusztus 11. hétfő 12:21
Magára hagyott olaj gyulladt meg pénteken, kora délután egy pécsi családi ház konyhájában, a Víg utcában.
A tűz az elszívóra és a konyhaszekrényre is átterjedt, a tulajdonos két porral oltóval fékezte meg a lángokat, majd a lakók elhagyták az épületet.
A pécsi hivatásos tűzoltók a füsttel telítődött házból egy macskát és egy nyulat mentettek ki, emellett kiszellőztették az ingatlant.
A lakók és háziállataik nem sérültek meg.
Forrás: Katasztrófavédelem
