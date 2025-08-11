Egy nyulat is kimentettek egy füstölő konyhából a pécsi tűzoltók

Magára hagyott olaj gyulladt meg pénteken, kora délután egy pécsi családi ház konyhájában, a Víg utcában.

A tűz az elszívóra és a konyhaszekrényre is átterjedt, a tulajdonos két porral oltóval fékezte meg a lángokat, majd a lakók elhagyták az épületet.

A pécsi hivatásos tűzoltók a füsttel telítődött házból egy macskát és egy nyulat mentettek ki, emellett kiszellőztették az ingatlant.

A lakók és háziállataik nem sérültek meg.