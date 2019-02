Durva: a drog miatt már az általános iskolások körében is előfordulnak pszichotikus zavarok

Továbbra is népszerűnek számítanak Pécsett (is) az úgynevezett dizájner drogok, amelyekhez viszonylag olcsón és könnyen juthatnak hozzá a használók. Komoly probléma, hogy a fogyasztók egyre fiatalabb korban nyúlnak a kábítószerért, így sajnos nem ritka, hogy a túladagolás vagy éppen az anyag elhagyását követően pszichotikus zavarok alakulnak ki már az általános iskolásoknál is.

Megdöbbentő, egyben szomorú tény, hogy a szakembereknek olyan általános iskolás gyerekkel is foglalkozniuk kell, akiknél a kábítószer elhagyása vagy éppen túladagolása miatt pszichotikus zavarok jelentkeznek.

A szenvedélybetegekkel foglalkozó INDIT Közalapítvány éves szakmai beszámolója alapján Pécsett továbbra is uralkodók az úgynevezett dizájner drogok.

Ezeket a rendkívül káros kábítószereket általában tiltólistán szereplő anyagok módosításával hozzák létre a zuglaborokban. Mivel többségében legális, könnyen hozzáférhető, viszonylag olcsó drogokról van szó, bizonyos körökben rendkívül népszerűnek számítanak. A problémát súlyosbítja, hogy a tapasztalatok szerint emelkedik a fiatal szerhasználók száma, akik gyakran ellentétes hatású drogokkal bódítják magukat, ez pedig életveszélyes.

Az INDIT szakmai beszámolójából kiderül, hogy 2015 óta az új típusú pszichoaktív szereket egyre kevésbé használják intravénásan, e helyett inkább elszívják vagy felszippantják. Az ilyen kémiai anyagok azonban már így fogyasztva is halált okozhatnak.

Megkeresésünkre a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közölte: a drogok birtoklása, illetve használata miatt egyre gyakrabban intézkednek az egyenruhások Pécsett. Mint kérdésünkre válaszolták, ennek egyik oka a kábítószer fogyasztás terjedése, illetve a „fokozottabb közterületi jelenlét". E mellett kiemelték a sikeres felderítések számának növekedését, vagyis több ilyen jellegű bűncselekmény jut a rendőrség tudomására.

Kérdésünkre úgy válaszoltak, a legnagyobb mennyiségben kannabisz származékokat - általában szárított, THC tartalmú növényi anyagokat -, illetve vadkendert, kisebb mennyiségben új pszichoaktív anyagnak minősülő szereket foglalnak le a zsaruk.

Megtudtuk, az elmúlt évek adatai alapján az látható, hogy nincs elmozdulás a keményebb drogok felé.



Képünk illusztráció.