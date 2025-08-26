Dráma a tragédiából: a mohácsi csatáról várnak alkotásokat

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház drámapályázatot hirdet "Mohács 500 drámapályázat" munkacímen. A pályaművek beérkezésének határideje 2025. november 15., számoltak be róla a teátrum honlapján.

A pályázatokat a Hevesi Sándor Színház által felkért 5 tagú szakmai zsűri bírálja el. Az első díjjal kitüntetett pályaművet a színház a 2026/27-es évad nagyszínpadi bérletes nyitóelőadásaként kívánja bemutatni, az olvasópróba napja a pontos évforduló: 2026. augusztus 29.

A pályázat célja:

Az éppen félezer évvel ezelőtti történelmi eseményhez vezető út ill. a csatavesztés következményeinek vizsgálata az emberi sorsok tükrében, a kortárs drámairodalom és a modern színház eszköztárának segítségével. A trianoni békediktátumon kívül talán nincs még egy olyan történelmi esemény, melynek akár köznapi említése is annyira túlmutatna önmagán, és amelyből mélyebb és katartikusabb tanulság volna levonható, mint "MOHÁCS" esetében.

A pályázat jeligés.

Pályázni lehet minden műfaji megkötés nélkül, olyan magyar nyelvű színpadi művel, amely még nem jelent meg nyomtatásban vagy bármilyen digitális platformon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi drámapályázatokon és felhasználási jogával harmadik személy nem rendelkezik.

A kész műre vonatkozó terjedelmi elvárás: 60.000 -110.000 leütés között.

Kérdéseiket az alábbi e-mail címen tehetik fel: [email protected]

illusztráció.