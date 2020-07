Deep Purple helyett Wagnert hallgat Páva Zsolt, aki nyugdíjasként is Pécs aktív polgára maradna

Türelemmel

A koronavírus, a bezártság, Páva Zsolt életén is nyomot hagyott, szerencsére kedvezőt. Szinte folyamatosan együtt töltötte idejét a most kétéves és nyolc hónapos, Mór névre hallgató unokájával. Nagy örömére szolgált, hogy az utód, öt felnőtt társaságában, naponta újabb szavakkal gyarapította szókincsét. A fejlődés hatalmas volt, büszke is lett rá a papa, aki saját bevallása szerint türelmes nagyszülő, nehéz kibillenteni a nyugalmából. A közéleti évtizedek jó iskolát jelentettek számára.