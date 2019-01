Csúcskísérlet Mohácson: megdöntenék a kólózás világrekordját az idei busójáráson

Különleges csúcsdöntésére készülnek az idei, február 28-án kezdődő busójáráson azzal, hogy a lehető legtöbben kólóznak egyszerre. Ehhez legkevesebb 12 361 embernek kell táncra perdülnie, így egy fővel haladnák meg az eddigi rekordot.

Tíz esztendeje került fel a mohácsi busójárás az emberiség szellemi örökségének listájára, az kerek évfordulót pedig egy csúcskísérlettel is szeretnék emlékezetessé tenni.



Mohács - részint erre tekintettel - bevallottan szeretne bekerülni a Guinness-rekordok közé azzal, hogy főterén egy időben a lehető legtöbb ember kólózik egyszerre.



Erre pedig keresve sem találni jobb alkalmat, mint a busójárás, amikor a mohácsiakon kívül vendégek, farsangolók ezrei népesítik be a Széchenyi teret. A lépésekre az ilyen alkalmak „örökös" tánctanára, a Zora Táncegyüttes vezetője, Darazsacz István tanítaná meg a résztvevőket.



Ahhoz hogy sikerüljön a kísérlet, legkevesebb 12 361 emberre lesz szükség, mivel a kólózás világrekordját 12 360 fővel tartják.



Összesen ugyanis ennyien kólóztak 2015. október 4-én Újvidéken, amivel bekerültek a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a legnagyobb és leghosszabb körtánc megalkotói.



A résztvevők 11 ország 290 kulturális és hagyományőrző egyesületéből érkeztek, hogy gyermekkórusokkal, önkéntesekkel és humanitárius szervezetekkel együtt részt vegyenek ezen az egyedülálló rendezvényen. Magyarországot a Rozmaring és a hercegszántói Veseli Santovčani tánccsoport képviselte.



A kóló hat kilométer hosszan kígyózott a városban. „Nagyon jó volt érezni, hogy az egész város lüktet, tánc volt még a levegőben is. A szervezőknek 290 néptánccsoport buszát kellett a helyszínre vezényelniük, majd legalább ennyiszer 50 embert szektoronként elirányítaniuk. Nem kis feladat, ezért volt jócskán csúszás a kezdésben. Minden táncos kapott egy vonalkódos kártyát, azzal kellett egyesével regisztrálni, ez is sok időt vett igénybe. Mi közben legeltettük a szemünket a különféle népviseleteken. Felemelő érzés volt, mikor összeért a kör 6 kilométer hosszan, és úgy táncoltunk, hogy nem lehetett látni a sor végét egyik irányban sem. Nagyon sok néző is volt, akik tapssal biztatták a résztvevőket", írta akkori beszámolójában a Rozmarig Néptáncegyüttes egyik tagja.



A feladat tehát nem kicsi, de nem is lehetetlen.



Azért, hogy a busóknak biztosan ne okozzanak gondot a lépések, Darazsacz István tanítja őket táncolni négy héten át: január 31-én lesz az első ilyen alkalom, a sorban február 7., 14. és 21. következik. A helyszín és az időtartam mindenkor azonos lesz: a Schneider Művészeti Iskola nagyterme (Vörösmarty utca 3.), 18.00-20.00 óráig.