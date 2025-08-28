Családi házat is veszélyeztetett a tűz Székelyszabarban

Melléképületeket és családi házat is veszélyeztetett az a tűz, amely szerda délután keletkezett Székelyszabaron.

Több, mint kétezer négyzetméteren égett a száraz fű és a learatott búzatábla.

A mohácsi hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a tüzet.

Az épületekben nem keletkezett kár, illetve személyi sérülés sem történt.