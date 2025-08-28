Családi házat is veszélyeztetett a tűz Székelyszabarban
2025. augusztus 28. csütörtök 14:25
Melléképületeket és családi házat is veszélyeztetett az a tűz, amely szerda délután keletkezett Székelyszabaron.
Több, mint kétezer négyzetméteren égett a száraz fű és a learatott búzatábla.
A mohácsi hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a tüzet.
Az épületekben nem keletkezett kár, illetve személyi sérülés sem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Több mint kétszázzal előzgetett...
- Sztrájkba lépnek a pécsi buszsofőrök,...
- Az utolsó pillanatban tárgyalni...
- A koronavírus-fertőzések számának...
- Többé nem kerülhetnek magánkézbe...
- Kilencéves unokahúgát molesztálta egy...
- Valóság lehet az álom: egy új klinika...
- Mi lesz veled, uránvárosi piac? A...
- Családi házat is veszélyeztetett a...
- A Baranyában fészkelő fekete...