Csaknem ötödével több diák jelentkezett idén a Pécsi Tudományegyetemre

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma az országos átlagnál is magasabb mértékben, 18 százalékkal nőtt, ami azt jelzi, hogy tovább erősödött a bizalom Magyarország első egyeteme iránt.

A 2021. évi általános felvételi eljárásban országosan több mint tízezer fővel többen jelentkeztek a felsőoktatásba, ez mintegy 11%-os növekedést jelent a tavalyi jelentkezési számokhoz képest. A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma az országos változásoknál is kedvezőbben alakult: a 13 809 fős jelentkezési szám azt jelenti, hogy a jelentkezők száma közel 2100 fővel, 18%-kal nőtt, és az első helyes jelentkezők száma is mintegy 500 fővel, 8%-kal, az állami ösztöndíjra jelentkezők száma több mint 1600 fővel, 15 százalékkal emelkedett.



A kari jelentkezési számok is szinte minden esetben növekedtek, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karra 47, az Állam- és Jogtudományi Karra 27, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra 25, a Műszaki és Informatikai Karra 20, az Egészségtudományi és a Közgazdaságtudományi Karra 16-16, a Művészeti Karra 15, a Természettudományi Karra 9, az Általános Orvostudományi Karra 2 százalékkal többen jelentkeztek idén a 2020. évi felvételi eljárásához képest.

A friss adatok kapcsán Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora elmondta: „A képzéseink minőségének és népszerűségének alakulása többek között a felvételi, jelentkezési számokból mérhető le igazán objektíven. Ez alapján elmondhatjuk, hogy sikerült növelni a PTE iránti bizalmat, ugyanakkor nem elégszünk meg ennyivel. Az első helyes jelentkezők számának 8%-os emelkedését szeretnénk tovább növelni, ennek érdekében a jelentkezési sorrendmódosításig erőteljes beiskolázási kampányba kezd egyetemünk." - nyilatkozta a rektor.



A Pécsi Tudományegyetemen évente mintegy hétezer fő kezdi meg tanulmányait, ebből az általános felvételi eljárásban csaknem ötezer diákot vesznek fel. A jelentkezési számok ismeretében idén ez a szám jó eséllyel több száz fővel fog emelkedni. A felvételi ponthatárok, így a felvett hallgatók pontos száma is július közepe után derül majd ki.