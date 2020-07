Csaknem ötezer új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen

A 4.850 felvett hallgatóval eredményesen zárta a 2020. évi általános felvételi eljárást a Pécsi Tudomány-egyetem (PTE). Nagy megtiszteltetés Magyarország első egyeteme számára, hogy a jelentkezők bizalma a járványügyi helyzetben is töretlen. A PTE egy biztonságos oktatási rend kialakításával várja az új tanévben a hallgatóit.

Az elsőhelyes kampány, melynek egyik fontos eleme a Rektori Ösztöndíj volt, idén is meghozta eredményét, az utólagos sorrendmódosítással az elsőhelyes jelentkezők száma ugyanis 115 fővel nőtt.

A közel ötezer felvett hallgató 58%-a a PTE valamely alapképzésén, 17%-a osztatlan, míg 15%-a mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, a felsőoktatási szakképzéseken a felvettek 10%-a fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek több mint 86%-a támogatott szakokra került be.

A jelentkezők idén is a nappali munkarendet preferálták, a felvettek 76%-a teljes idős képzésen kezdheti meg tanulmányait a 2020/2021-es tanév őszi félévében.

A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik az általános orvos, a pszichológia, a jogász, valamint az ápolás és betegellátás szak, de sokan érdeklődtek a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a mérnökinformatikus, a fogorvos szakok iránt is. Idén a PTE négy kara - a jogi kar, az orvoskar, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, valamint a Művészeti Kar - is növelni tudta a beiskolázási létszámait.

Az alapképzéseken a kommunikáció - és médiatudomány angol nyelvű képzésen kellett a legmagasabb pontszám (432), a pszichológia szak levelező munkarendjére 430, míg a nappali képzés államilag finanszírozott részére 419, az önköltségesre 420 pont kellett.

A Közgazdaságtudományi Kar angol nyelvű képzéseire is magas volt a bejutási küszöb, a gazdálkodási és menedzsment szakra 422, a turizmus-vendéglátás szakra 408 pontra volt szükség. Az osztatlan képzéseken a legmagasabb pontszám, 459 pont az önköltséges fogorvos képzésre kellett, míg az állami ösztöndíjas jogász szakra 414, a fogorvos szakra 413, az általános orvos szakra 402 pont. Az osztatlan tanárszakokon a legmagasabb ponthatár 436 pont volt, nevezetesen az angol-orosz tanári szakpáron. A Pécsi Tudományegyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit várhatóan tovább javítják majd a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók.

Fontos hangsúlyozni, hogy a PTE a járványhelyzetre felkészülve, biztonságos keretek között várja hallgatóit szeptembertől, természetesen számolva az online térben történő oktatás esetleges szükségével. Az új hallgatók beilleszkedését szeptemberben közösségépítő programok segítik, mint például a „beléPTEtő gólyatréning", melynek során kiscsoportos foglalkozás keretében az egyetemi élet első lépéseihez kapnak támogatást a hallgatók, legfőképpen az együttműködést, beilleszkedést elősegítve.

Szeptembertől bővül a PTE képzéskínálata is. A Műszaki és Informatikai Karon gépészmérnöki mester-szakot hirdettek újdonságként, valamint belsőépítész tervezőművész szak is szerepel már a pécsi egyetem nyújtotta képzési palettáján. A Természettudományi Karon immár a földtudományi mesterképzésen is felvehetik kurzusaikat a hallgatók.