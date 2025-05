Csak szeptembertől lesz használható Pélmonostor és a határ között a horvát autópálya

Június végére, július elejére fejezik be a horvátok Pélmonostor és a magyar határ között vezető autópálya-szakaszt, a sztráda azonban várhatóan csak szeptembertől lesz használható, közölte közösségi oldalán Hargitai János országgyűlési képviselő.



A Budapest és Eszék közötti utolsó, még hiányzó autópálya-szakasz építéséről korábban a Vecernji Lis t című horvát napilap adott hírt.

Azt írták, a Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig, Ploceig tartó közlekedési folyosó horvátországi szakasza 88,6 kilométer, amelyből 83,6 kilométer már elkészült. A fennmaradó öt kilométer, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, júniusig lesz kész.

Az utolsó szakasz megépítésére 2023 augusztusában szerződött a minisztérium az Osijek Koteks vállalattal. A munkálatok értéke 46 millió euró, és a projektet teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) finanszírozza.

Az említett öt kilométeres szakaszon nyolc objektum épült, köztük egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A leghosszabb közülük a Karasica-viadukt, amely 318 méter hosszú, és a Karasica folyót, valamint a Pélmonostor-Magyarbóly vasutat íveli át.

A munkálatok befejeztével az útszakasz műszaki ellenőrzésen esik át, ezután átadják a forgalomnak.

A magyarországi autópálya-szakaszt (M6) a horvát határig már tavaly befejezték. A horvát szakasz megépítésével Eszékről Budapestre most kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, amivel így a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb - írta a lap.

Hozzátették ugyanakkor, hogy a vállalásokat teljes egészében csak a két ország teljesítette, Bosznia-Hercegovinában a munkálatok még javában váratnak magukra. A 325 kilométerből, amely a páneurópai folyosó boszniai szakaszán húzódik, eddig 138 kilométer autópálya épült meg, teljes egészében pedig 2030-ig fejeződhet be.

A terepviszonyok bonyolítják a boszniai autópálya-építést. A dél-boszniai Prenj hegységen átvezető alagút kivitelezése pedig műszakilag a legnagyobb kihívás lesz az országban. A 10,45 kilométer hosszú járat a különböző összeköttetésekkel együtt eléri majd a 12 kilométert, amellyel Európa kilencedik leghosszabb közúti alagútjává válik - hangsúlyozta a lap.

Horvátország húsz évvel ezelőtt, 2005-ben kezdte meg a korridor 5C építését. Az első néhány kilométeres szakaszt Gyakovó (Dakovo) és Sredanci között 2007-ben adták át a forgalomnak, két évvel később pedig elkészült a Gyakovó-Eszék autópályaszakasz is. Sredancit a boszniai határral összekötő szakaszt 2015-ben adták át, a Száva folyót átívelő híd nélkül; a Svilaj-híd 2021-ben készült el.

2022-ben az Eszék-Pélmonostor közötti, 24,5 kilométer hosszú autópályaszakaszt is átadták a forgalomnak. Ezen a szakaszon épült meg a Dráva-híd is, amely 2507 méter hosszúságával Horvátország leghosszabb hídja.

Tavaly májusban adták át idehaza a gyorsforgalmi Bóly és Ivándárda közötti szakaszát, amely bő egy évvel hamarabb elkészült, mint a horvát kapcsolat, emiatt volt, aki egyenesen azt írta, hogy az „M6-os a semmibe ér véget".

Nos, ez már biztosan nem így lesz, mivel a horvátok jól haladnak az építkezéssel, s - amint azt Hargitai János is megerősítette - június végére, július elejére be is fejezik a beruházást.

A használatba vételére azonban még várni kell, az azt megelőző különböző hatósági eljárások várhatóan csak szeptemberre zárulnak le.

illusztráció.