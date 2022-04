Civilek szépítik meg a Napsugár Játszókertet, az önkormányzattól hiába kértek támogatást

Tavaly nyáron indított adománygyűjtési akciót a Napsugár Játszókert Alapítvány kuratóriumi elnöke, Tihanyi Imréné annak érdekében, hogy a Ledinán található játszótér megújulhasson. A kezdeményezéshez sokan csatlakoztak: voltak, akik pénzt utaltak, mások a kézzel készített maszkokból és bevásárlótáskákból vásároltak, illetve önkéntes munkával is többen segítenek. A pécsi önkormányzat nem támogatja az alapítványt, hiába írtak levelet Péterffy Attila polgármesternek az ügyben.



A csaknem huszonhét éve átadott Napsugár Játszókert eszközeit sem kíméli az idő vasfoga, a folyamatos karbantartás ellenére is szükségessé váltak a cserék. A játszókertet működtető alapítvány tavaly „Hozzuk össze!" címmel adománygyűjtést indított ennek érdekében.

18305427-1-02

Tihanyi Imréné kuratóriumi elnöke lapunk megkeresésére elmondta, főként magánszemélyek segítettek pénz átutalásával, kézzel készített maszkok és bevásárló táskák vásárlásával, illetve önkéntes munkával. Mint megtudtuk, az alapítvány megkereste Péterffy Attila polgármestert is, ám segítség nem érkezett a pécsi önkormányzattól.- Két pályázaton elnyertük a szükséges összeg töredékét. Ebből egy fedett homokozó épül, a munkálatok már elkezdődtek önkéntesek részvételével. Egy csúszdás hajót is álmodtunk a játszókertbe, amelynek egy része szintén elkészül az idei évben - sorolta Tihanyi Imréné.Ha a tervek megvalósulnak, a mostaninál is jobb, a város egyik legizgalmasabb játszótere működik majd a Ledinán. A hajós homokozó mellett kötélpálya is lesz, hatszögletű felépítménnyel, amelyen faládában nagyméretű építőkockák várják majd a gyerekeket. Építenek babakonyhát, kisboltot és rajztáblát, matatófalakat, hangszerszigeteket és egy mini autópályát is. A játszókertben továbbá fából faragott ló, csiga, malac és repülőgép, valamint baba-mama és fészekhinta kap még helyet.Minden bizonnyal a kicsik egyik kedvence lesz a kismotorpálya, amely alagúton is átvezet majd.Aki megteheti, hogy pénzadománnyal segítsen, a Napsugár Játszókert Alapítvány számlaszámára (50800104-11010546-00000000) utalhatja a támogatást. Az önkéntesek jelentkezését természetesen örömmel fogadják, illetve a személyi jövedelemadó egy százaléka is felajánlható a civil szervezetnek, amelynek adószáma: