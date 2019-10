Civil kezdeményezés Mohácson: menjünk el szavazni, a lapra írjuk fel Szekó József nevét!

Civil kezdeményezésre létrehoztak a Facebookon egy oldalt , azért, hogy fórumot biztosítsanak azon mohácsi polgárok számára, akik a Szekó József Polgármester Úr tragikus halálát követően kialakult helyzet megoldását az időközi polgármester-választásban látják, olvasható egy, a Facebookon létrehozott oldalon.

"Mint ismeretes, egy a vonatkozó törvényben lévő joghézag folytán, melyre polgármesterünk tragédiája világított rá, olyan helyzet alakult ki Mohácson amely - bár törvényes- többszörösen antidemokratikus.

Antidemokratikus azért, mert bár a Fidesz Szekó úr polgármesterségéért kampányolva összegyűjtötte a szükséges ajánlásokat, halála után új jelölt állítására nincs törvényes lehetősége.

Antidemokratikus azért, mert ebben a helyzetben a jobboldali szavazók ezrei nem élhetnek a demokratikus polgármesterválasztás jogával.

Antidemokratikus azért is, mert az egyetlen állva maradt jelölt egyetlen érvényes szavazattal is (saját önmagára adott szavazatával is) polgármesterré válhat, akár a város többségének akaratával, szándékával szemben is.

Ez utóbbi, s az a tény, hogy sem a jelölt, sem a jelölőszervezet nem bír érdemi támogatással (11%,illetve 5%) etikátlanná és a jóerkölccsel ütközővé is tenné a baloldali jelölt székfoglalását.

Bár a helyzetet nem ő idézte elő, hanem a váratlan tragédia és a jogalkotó hibája a helyzet megoldásának kulcsa mégis Csorbai Ferenc kezében volt. Visszalépésével kiköszörülhette volna a jogon, s a demokrácián esett csorbát, s lehetőséget nyithatott volna az időközi választásokhoz, mely új választási és jelöltállítási eljárással, s a demokratikus rend helyreállításával járhatott volna.

Sajnálatos módon az MSZP jelöltje 2019.10.08-án bejelentette, hogy nem hajlandó a visszalépésre, ezért bizonyosnak tűnik, hogy Mohács városának törvényesen, de etikátlanul megválasztott, politikai értelemben illegitim polgármestere lesz.

A kialakult helyzetben, egyéb eszköz híján, jelen oldal szerkesztője arra hív fel minden jóérzésű mohácsi polgárt, hogy menjen el szavazni, egyéni és listás szavazatát adja le lelkiismerete szerint, majd a polgármester személyéről döntő harmadik lapon, Szekó József és munkássága iránti tisztelete jeléül szavazzon érvénytelenül, Szekó József nevének szavazólapra történő felírásával, s neve mellett x, vagy + elhelyezésével.

Ha érvényesen nem is szavazhatunk, ha jelöltünk nem is lehet, mutassuk meg, hogy sokan vagyunk, hogy elégedetlenek vagyunk a kialakult helyzettel, s hogy tovább kívánjuk vinni Mohácsunkat a Szekó József által megkezdett úton!

Nagyon fontos tehát: menjünk el szavazni, egyéniben és listán szavazzunk érvényesen lelkiismeretünk szerint, polgármesternek pedig írjuk fel a lapra Szekó József Polgármester Úr nevét!

Így végül papírunk lesz róla, hogy a véletlenek összejátszása folytán hatalomra jutó polgármester-jelölt nem bírja a többség támogatását, s az első törvény adta időpontban új, minden tekintetben a demokrácia és a választás szabadságának próbáját kiálló választást kell kiírni.

Ez egy polgári kezdeményezés, mely nem Csorbai úr személye ellen, hanem a helyzet etikus megoldásáért jött létre!

Megosztását, terjesztését, s a csatlakozást ezúton is köszönjük", olvasható az oldalon.