Budapest - Pécs - Eszék vasúti járat indulhat, egyeztetés kezdődik a horvátokkal a sztrádákról

Több, Pécset és a megyét érintő beruházás kapcsán is tárgyalásokat kezdeményez a kormány a horvátokkal: a 2020-ra Bólytól az országhatárig vezető M6-osról az ivándárdai határállomás megépítéséről, a Budapest- Pécs- Eszék vasúti járat elindításáról. Ugyancsak terítékre kerül a Sárokot és Főherceglakot összekötő új út, s egy ottani átkelőhely kialakítása, olvasható a legfrissebb Magyar Közlönyben.





Egyeztetést kezdeményez a kormány a horvátokkal az M6-os autópálya határig történő meghosszabbítása kapcsán arról, hogy déli szomszédunk mikor és milyen módon folytatja az M5-ös sztráda építését (az éri el a tervek szerint Horvátország felől a határt.) Szintén tárgyalnak az ivándárdai határállomás kialakításáról, amelynek meg kell felelnie a schengeni előírásoknak.



A kormány már korábban határozott arról, hogy összesen több mint 69 milliárd forint jut a Bólytól a határig tartó szakaszra, a villányi csomópont építésével együtt.



A tervezése már meg is kezdődött, a három pályázó közül az UNITEF 83 és a FŐMTERV közös ajánlata bizonyult a legjobbnak, ők készítik el a részletes terveket. Az M6-os autóútként épülhet meg, az M6-M60-as csomóponttól az országhatárig futó szakasz 2×2 sávos gyorsforgalmi lesz, fizikai elválasztással. A Bóly és Ivándárda közötti szakasz hossza mintegy 20 kilométer.



A most közzétett kormányhatározat szerint az M60-as autóút horvátországi folytatásáról is tárgyalni fognak. Cél, hogy 2022-re elkészüljön a szakasz Pécs és Barcs között, az ehhez szükséges forrást a fejlesztési miniszternek kell felkutatnia.



Újraindulhat a 2012-ben megszűnt Budapest-Pécs-Eszék vasúti járat. A terv szerint a menetidő öt és fél óra lenne, a vonattal átszállás nélkül lehetne eljutni a fővárosból Pécsen át Eszékre.



Az ezzel kapcsolatos egyeztetések határidejét június 30-ban szabat meg a kormány.



A trianoni gyalázat eredményeképp számos településrészt elválasztottak az országcsonkítók úgy, hogy egyszerűen közöttük húzták meg a határt. Így akár az is előfordulhatott, s elő is fordult, hogy az egyik utca Magyarországé maradt, a másik pedig egyik napról a másikra egy idegen államhoz került. Ugyanaz megtörtént az egymással szoros gazdasági és egyéb kapcsolatban lévő, szomszédos falvakkal is. A közöttük való átjárás aztán évtizedekig szinte lehetetlenné vált, de sok esetben még ma is körülményes.



Erről a sárokiak is sokat tudnának mesélni. A Mohács közelében található, hatámenti község és a drávaszögi Főherceglak (Kneževo) között mindössze másfél-két kilométer a távolság, de a két szomszédos helység lakosainak 35-40 kilométert kell autózniuk, ha kapcsolataikat ápolni akarják - mivel közéjük állt az országhatár.



Ezen a lehetetlen helyzeten változtatna most a kormány. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint egyeztetni fognak a horvátokkal a két település közötti út horvát oldali megépítéséről, a terv szerint ugyanis határátkelő nyílik a falvak között.

Képünk illusztráció.