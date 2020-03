Bezárt vendéglők, boltok, fuvar nélkül maradt taxisok: Pécs is takaréklángon üzemel

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések óta az élelmiszert is árusító üzleteken kívül más boltokban töredékére esett a forgalom Pécset is, nagy bajban vannak a vendéglősök, a taxisok és többek között a szállásadók.

Amióta elrendelték a nem élelmiszert árusító boltok, valamint a vendéglők, kocsmák rövidített nyitva tartását, az érintettek közül sokan döntöttek úgy, inkább egyáltalán ki sem nyitnak. A szállásadók, a turizmusban érdekeltek szintén ugyancsak szüneteltetik tevékenységüket, illetve fontolgatják ezt. Mindez persze azzal is jár, hogy az alkalmazottaknak, illetve egy részüknek felmondtak.



Akik még űzik az ipart, azokra is rossz idők járnak.



Városszerte ismert fodrász Vörös László. Korábban saját szalonjában várta a vendégeit, ez napjainkra ez megváltozott.



- Csak abban az esetben nyitok ki, ha valaki előzetesen bejelentkezik - vázolta a helyzetet a hajszobrász. - Ezzel a véletlenszerűen betérők forgalma elvész, vagyis bevételkiesést szenvedek el. Gondolom, a kollégák hasonló járnak.



- Alkalmaz valamilyen fertőzés elleni rendszabályt?



- Hogyne. A kilincset rendszeresen fertőtlenítem, gyakrabban mosok kezet. Az ollókat, más eszközt gondosnm tisztítom, fokozottan ügyelek a tisztaságra, kendőcserékre.



- Mindez többletköltségekkel is jár?



- Nyilván, semmi sincsen ingyen. Éppen ezért reménykedem a rövid lefutásban a vírussal kapcsolatban. Hiszen nagy felhalmozásaim nincsenek az anyagiak terén. A munkámból éltem, abból meg most nincsen annyi, mint nem sokkal ezelőtt.



Válasz nélkül Kérdéssel fordultunk Pécs vezetőihez, a szokásos módon, írásban, a sajtókapcsolati tanácsadón keresztül. Azt szerettük volna megtudni, a szolgáltatói szektor szereplői minden segítségre, adókedvezményre, bérleti díjcsökkentésre számíthatnak helyben. Válasz ezúttal sem érkezett.

Egy belvárosi vendéglős kérte, hogy a nevét ne említsük, de azért lefestette a kialakult állapotokat.



- A forgalmunk Pécs belvárosában az ötödére esett vissza - készített gyorsleltárt a tulajdonos. - Mivel 15 órakor be kell zárnunk, maradt volna napi menüt fogyasztók tábora. De annak szintúgy csupán a töredéke tér be hozzánk. Mindenkinek felmondtunk, kivéve egy-két embert, akik - úgymond - tartják a frontot. Most a kivárás taktikáját folytatjuk. Ha javulnak az állapotok, úgy ismét szeretnénk felpörgetni az üzletmenetet, ami sokunk érdeke lenne.



Hatalmas vezetési, közlekedési tapasztalattal rendelkezik Híres László taxis, aki orvosi, sürgősségi gépkocsivezetőként szintén dolgozik.



- Más hétköznapokhoz képest csökkent a forgalom - vont mérleget a rutinos sofőr , de ezt nehéz pontosan meghatározni. Ugyan kevesebb autó van kinn az utakon, a hívásaink száma is valamelyest csökkent, de most olyanok is taxiba üknek, akik máskor nem szoktak ilyet tenni. Azért egy autóban kisebb a fertőzésveszély, mint mondjuk egy autóbuszon.



- Korábban a külföldi diákok sok feladatot adtak a személyszállítóknak. Ez változott?



- Egyértelműen igen! Az itt tanuló idegen diákok visszahúzódtak a szállásukra vagy hazamentek.



- Egyéni védőfelszereléseket érdemes használni az utasok, illetve a saját érdekükben?



- Rendelkezésre állnak a kesztyűk, szájmaszkok, de ezek afféle kétélű fegyverek. A beszállókat néha elrettenti, mert fertőzésre gyanakodnak. Aztán beülnek olyan kollégákhoz, akik „bátrak", nem mutatnak semmilyen védelmet, mert nyilván egészségesek. Az ügyeleti hívások száma sem ugrott meg. A legutóbbi szolgálatom alatt el sem mozdultam a starthelyemről, nem kértek orvosi segítséget délutántól estig.

