Beton Arcai Pécsett: már látogatható a tárlat

Ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit a Beton Arcai Pécsett, a Nick Galériában. A szeptember 14-től látogatható kiállítás kortárs alkotásait idén is a Szigetmonostori Beton Szimpózium adja.



Szeptember 14-től látogatható a pécsi Nick Galériában az ötödik alkalommal megrendezett Beton Arcai kiállítás. Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen ezúttal is a Szigetmonostori Beton Szimpózium friss alkotásait mutatják be, reprezentálva a hazai képzőművészet legújabb beton alkotásait.

A rendezvényt a pécsi Design Hét hivatalos programjába emelte.



„A mai, ötéves évforduló is jelzi, hogy a Királyegyházi Cementgyár nemcsak az építőanyagok, hanem az ebből készült megoldások mellett is elkötelezett. A beton nemcsak a világ leggyakrabban felhasznált építőanyaga, hanem új utakat, lehetőséget kínál a képzőművészeknek és designereknek is." - mondta a megnyitón Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Értékesítési és marketing igazgatója.



Az egy hónapig látogatható kiállításon tizenegy művész, Bánki Ákos, Csurgai Ferenc, K. Nagy Tímea Beatrix, Kuti László, Nagy Zsófia Magdolna, Szalay Péter, Szilágyi Csilla, Tollas Erik, Varga Tibor, Várbíró Kinga Evelin, Veres Balázs alkotásai láthatók, kortárs szobrok, domborművek.



A kéthetes alkotófórum idei mottója jegyében; „Emelj hidat!", a művészek alkotásukkal

definiálták a művésztelep társadalomban betöltött „híd" szerepét. Mindezt nagyméretű

betonszobrászati alkotások létrehozásával valósították meg, amelyek a kiállítást követően Szigetmonostor közterein foglalják el majd végső helyüket. A szervezők célja, hogy a falu különböző pontjain olyan, folyamatosan bővülő köztéri kiállítás jöjjön létre, amely új színt hoz a település művészeti életébe. Ennek első állomásaként a művésztelepnek otthont adó faluházban létesül majd „szoborpark" az eddigi találkozók során született műalkotásokból.



Az izgalmas sokszínű formák mellett érdekes, többségében rendhagyó technikával készül darabok elsőként, és várhatóan egyben utolsó alkalommal láthatók ebben az összeállításban a nagyközönség számára. A kiállítás október 14-ig,14 és 18 óra, míg a Design Hét alatt (október 3-7.) 14-től 20 óráig látogatható. Szünnap: hétfő, vasárnap.