Bejelentések Mohácson: kezdés előtt az M6-os folytatása, jön az M9-es, a vasút, készülnek a híd tervei

- Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztésekre 2024-ig hazai és uniós forrásokból - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára szerdán Mohácson, ahol a Baranyát és térségét érintő közlekedési fejlesztésekről egyeztetett.



A Horváth Zoltánnal, Szekó Józseffel és Vári Attilával közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, az utakkal kapcsolatos fejlesztésekre 2024-ig 3200 milliárd forint jut, amiből ezer kilométernyi új út épül.



A baranyai fejlesztésekre térve az államtitkár azt mondta, a kormány stratégiai célja az M6-os autópálya Bóly és az országhatár közötti szakaszának megépítése. A Villány bekötésével megvalósuló beruházás építési engedéllyel és kivitelezési tervekkel rendelkezik, s hamarosan kiírják a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárást is.



Amint fogalmazott, 2022 végéig megépíthető a szakasz, hozzátette viszont, ennek csak úgy van értelme, ha Horvátország is megépíti a folytatását a határ túloldalán. Az eszéki Dráva-híd elkészült, ugyanakkor az Eszék-Pélmonostor és az országhatár közti szakasz megépítését még nem kezdték el déli szomszédaink.

Az M60-as meghosszabbítása is napirenden van A Pécs-Szigetvár-Barcs között tervezett M60-as gyorsforgalmi út tervezése megkezdődött Mosóczi László államtitkár szavai szerint, a kivitelezésről pedig az engedélyek és tervek birtokában 2021-ben hozhat döntést a kormányzat várhatóan a Pécs-Szigetvár, Szigetvár-Barcs szakaszolási sorrendben. Mosóczi László szerint zajlik a 67-es gyorsforgalmi út Kaposvár-Szigetvár-Zaláta közötti szakaszának előkészítése is.

Az államtitkár kiemelte, a kormány döntött az M9-es gyorsforgalmi út előkészítéséről is.

Az ország nyugati és keleti részét összekötő sztrádatérségünkben Pécset Mohácson át Szegeddel köti majd össze, a magában foglalja majd a mohácsi Duna-hidat is. Utóbbi tervei már készülnek, 2020 végén dönthet a kivitelezés kezdéséről a kormány.



Bejelentette azt is, hogy vasúti fejlesztések eredményeként a Pécs és Budapest közötti IC-k menetideje húsz perccel rövidülhet. A déli vasútról szólva azt mondta, a Debrecen-Nagyvárad-Nagyszalonta-Gyula-Békéscsaba-Hódmezővásárhely-Szeged-Szabadka-Baja-Bátaszék-Mohács-Pécs útvonal tervévek kormánybiztos foglalkozik.



A térség légiközlekedéséről szólva az államtitkár azt mondta, a -pogányi reptér fejlesztése is szükséges a jövőben ahhoz, hogy Baranya mind idegenforgalmi, mind gazdasági szempontból lendületet kapjon.



- Így összefoglalva, egy csokorban polgármesterségem ideje alatt még nem hallottam ilyen jelentőségű fejlesztésekről - fogalmazott a tervek hallatán Szekó József. - Elsőként az jutott eszembe, hogy most már mi jövünk. Több mint húsz éve vagyok polgármester, de ilyen horderejű fejlesztésekre mindeddig nem került sor. Nagyon fontos, hogy be tudjuk kapcsolni a térséget a közlekedési vérkeringésbe, ami a gazdaságnak is nagy lökést ad majd.



A vasútfejlesztési elképzelésekről szólva azt mondta, maga is meglepődött a jó híren, hogy megvalósulhat régi törekvésük azzal, hogy megszűnik Mohács vasúti szempontból zsáktelepülés-jellege azzal, hogy Bátaszék irányából is eléri a pálya a várost.



Vári Attila, a nemzeti oldal pécsi polgármesterjelöltje azt mondta, a kormányzati fejlesztések összhangban vannak elképzeléseivel, amelyek Pécs országhatárokon átnyúló értelemben vett régióközponti szerepének megerősítésével kapcsolatosak. Mint mondta, fontos, és kihat a régióvezetői szerepre, hogy Pécs milyen közlekedési lehetőségekkel rendelkezik. Az említett észak-déli és kelet-nyugati irányú közlekedési fejlesztésekkel a régió egy olyan minőségi lehetőséget fog kapni, amely a gazdaság élénkítésére, további cégek idevonzására is nagy hatással lesz.



- A környékbeli városokkal és a kormánnyal közösen kívánunk azért dolgozni, hogy az egész régió erősödni tudjon - mondta Vári Attila.



Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott az M6-os meghosszabbítása kapcsán arról szólt, hogy jelenleg a területszerzés folyamata zajlik, a kormányhivatal ebben a tárgyalásokat segíti a beruházás bonyolítója, a NIF Zrt.és a gazdák között. Mindez 430 telket érint, ebből 21 esetében már megszületett a megállapodás, reményei szerint év végéig mindegyik esetében lezárulhat az eljárás.