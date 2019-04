Bécsi klasszikusok műveivel tér vissza Pécsre Gilbert Varga, a zenekar új vezető karmestere

Haydn, Mozart, Beethoven egy-egy művét dirigálja Gilbert Varga, a Pannon Filharmonikusok új vezető karmestere május 9-én a Kodály Központban.

Az este műsora kiváló választás egy üde tavaszi estére, hiszen a művek alapvető hangulatukat tekintve sugároznak az erőtől és az optimizmustól. Ugyanez az erő és optimizmus mutatkozik meg a pályája csúcsán álló Gilbert Varga (képünkön) munkájában, aki a karmesteri pulpitusról új lendülettel irányítva repíti a zenekart a következő szintre.



A valódi tavaszi hangulatot már a hangverseny nyitánya megalapozza.

Elsőként Haydn „Az este" szimfóniája hangzik el, mely egyike a szerző első Magyarországon született szimfóniáinak (a „Reggel" és a „Dél" szimfónia harmadik darabja). Ezt követi Mozart oboaversenye, melyet a zenekar a magyar oboisták legendás detmoldi professzorával, Kiss József Liszt-díjas oboaművésszel játszik. A darab érdekessége, hogy Mozart ebben a műben sokkal inkább játékos színében tünteti fel az oboát a szomorkás, panaszos hangszer helyett.



Kiss József a vele készült interjúban így nyilatkozik a darabról:



„Mozart zenéjét általában, így az oboaversenyt is nagyon szeretem. Játszani is és tanítani is. Rendkívül fontos mű az oboisták számára, hiszen ez Mozart egyetlen versenyműve a hangszerünkre. A zenekari próbajátékokon egyébként világszerte minden hangszeren kötelező Mozart-művet játszani. Aki Mozartot jól tud játszani, az ura a hangszerének."



Az est második felében Beethoven IV. szimfóniáját hallhatja a közönség. A mű a hősies hangvételű Eroica párja, mely azonban lényegesen ritkábban hangzik el, mint a III. szimfónia.