Baranyai betörőpárost kaptak el a zsaruk

A betörőpáros ékszereket, órákat, parfümöket és egy gáz-riasztó fegyvert is elvitt egy bicsérdi házból, azonban a rendőrök hamar lecsaptak rájuk.

Egy férfi arról tett feljelentést augusztus 24-én, hogy valaki betört a házába, mert többnapi távollét után hazatérve arra lett figyelmes, hogy a szobaajtó nyitva van, noha ő bezárta azt. Miután beljebb ment, látta, hogy az íróasztala előtt több dolog is a földön hever, a beépített szekrények ajtajait pedig szintén kinyitogatták.

A sértett először csak az arany nyakláncát és a medálját hiányolta, később kiderült, hogy a hívatlan vendégek több karórát, parfümöket és egy jogszerűen tartott gáz-riasztó fegyvert is elvittek.

A rendőrök megállapították, hogy a betörők egy másik, használaton kívüli ajtó zárját törték fel, és úgy jutottak be a házba.

A nyomozók hamar azonosították őket. Egyikőjüket - egy 51 éves férfit - augusztus 26-án fogták el, a nála tartott kutatás során pedig lefoglalták az ellopott gáz-riasztó fegyvert, egy parfümöt, 440 ezer forintot és egy zárfésűkészletet is. Kiderült az is, hogy az ékszereket már értékesítette, azonban a nyomozók megtalálták azokat egy zálogházban, és lefoglalták.

Augusztus 27-én a betörő társát is elfogták, majd a 48 éves gyódi férfinál is következett az előállítás és a kihallgatás. Az ügyben őrizetbe vételre is sor került, valamint a nyomozó hatóság letartóztatást is kezdeményezett..

Lopás elkövetése miatt nyomoz ellenük a Szigetvári Rendőrkapitányság.