Baranyába is egymás után érkeznek végre a gólyák

A márciusi időjárás nagyon megnehezítette a gólyák visszaérkezését.

A hajnali fagyok, a tartós északias légáramlás Kis-Ázsiában marasztalta a vonulásban lévő madarakat.

Az első példányt ennek ellenére már március 9-én megfigyelték a vásárosdombói fészken, írta a Magyar Madártani Egyesület Baranyai Csoportja. A következő gólyát március 10-én látták, ekkor Nagynyárád felett húzott át egy példány.

Ezután csak március 16-án jött hír újabb visszaérkezésről. Az egyik sellyei fészket foglalta el az elsőként megjelenő hím. Kisebb változást a március 20-24 közötti időszak hozott.

Ebben a néhány napban főleg Szigetváron és környékén (Hobol, Szentlászló) jelentek meg a madarak, de Magyarbólyból és Villányból is érkeztek adatok. Az áttörés március 25-30 között következett be, hála a délies légáramlatoknak. Ekkor főleg az ormánsági településekre (Cún, Drávasztára, Kovácshida), valamint Kölked és Mohács térségébe érkeztek vissza a gólyák, de a megye belső területein is (Botykapeterd, Bóly, Szalánta) megjelentek. Több helyen már párban tartózkodtak a fészkeken (Drávaszerdahely, Mohács, Zók).

Március 30-án átvonuló kisebb csapatokról (Hosszúhetény és Kölked 6-6 pld, Mohács 10 pld.) is értesítettek bennünket, s Kölkeden már 5 fészken is rendezgették a gallyakat a madarak. Összességében elmondható, hogy a hónap folyamán a gólyák visszaérkezése a tavalyihoz hasonlóan alakult.

A megyében fészkelő állomány kb. 15-20%-a jelent meg a költőhelyeken. Ez átlag alatti értéknek számít, de reméljük, hogy az április kedvező fordulatot hoz.

Képünk illusztráció.