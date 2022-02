Bár a szereplők cserélődnek, nem alkonyult be a biziknek - Zajlik az élet a Hungária utcában

Olcsón venni, drágán eladni. Ez lehetne az iparág, a bizományi értékesítés legfőbb szakmai alapelve. Ám azért a dolog nem ennyire egyszerű. Még két nagyon hasonló kinézetű műszaki cikk értéke között is lehet jelentős eltérés. Néha pedig a rutinos kereskedőt is sikerülhet becsapni, bár azért az ilyen eset ritkaságnak számít. Zajlik az élet Pécsett, a Hungária utcában. A szerepelők néha cserélődnek, de a szakma nincs veszélyben.

Még az avatatlan szemnek is feltűnik, mennyi hasonló arculatú üzlet sorakozik egymás mellett, a Hungária utca két oldalán, nem túl távol a Kórház tértől. Műszaki használt cikkesek érik egymást majdnem lépten-nyomon. Van ott minden, bár a toronyóra lánccal azért hiánycikknek számít.

A boltokban a rend, meg a rumli folyamatosan váltja egymást. Egyik helyen a rendszer jól áttekinthető, máshol az elektromos káosz uralkodik. Hűtők, konyhai berendezések, televíziók, telefonok, porszívók, számítógépek tűnnek fel, minden különösebb összhang nélkül.



Az egyik legrutinosabb bolttulajdonos, Mihalik Csaba 1997-ben kezdte a dolgot. Utána többen is kedvet kaptak az üzlethez a szomszédos ingatlanokban. Bár pontosan nem lehet meghatározni, most éppen hányan várják az eladni vágyókat, illetve a vevőket.

Mert egyik cég bezárt, a másik kiadó, bérlőt keres. Egy harmadik meg éppen nincsen nyitva, míg a negyedik most költözött odébb pár házzal.



- Pontos árrésről nem lehet beszélni - jelentette ki a tapasztalt boltos, Mihalik úr, a Matána Bizományiból. - A külső rengeteget számít, egy-egy kisebb karcolás, horpadás alaposan lerontja az összhatást. Pedig belül akár jobb is lehet a szerkezet.

Bejött a csel Még a legtapasztaltabb szakembert is be lehet csapni - néha. Erre példa, amikor az illető egy hűtőgépet vett át valakitől, természetesen készpénz ellenében. Csakhogy az eszközt fektetve szállították be vidékről. Felállítva azonban több órán át tilos bekapcsolni, a benne lévő gázok okán. Mire megtörtént a próba, a kuncsaft már régen hazaért. A hűtőről meg kiderült, hogy motorhibás. Ez is a kereskedő kára, ha előre nem kötöttek ki bizonyos szabályokat. Jobb esetben a szerelő kijavíthatja a bajt, de ingyen senki sem dolgozik.

- Kik járnak ide, a gazdagabbak, vagy a szegényebbek?



- Negyed évszázaddal a hátam mögött sem tudom pontosan eldönteni. Mert a megunt, drágán vett termékek ugyanúgy felbukkanhatnak, mint az elavultabb, kisebb értékűek. Aki újat akar, szívesen szabadul meg a régitől.



- Akad ebben vállalkozói kockázat?



- Mindenről papírt írunk, a legjobb szándékkal és hittel veszünk át az árucikkeket, személyi igazolvány felmutatása után. Ennek ellenére, a lopásból származó tárgyakat teljes mértékben nem zárhatjuk ki. Idén is akadt rá példa. Valakit elkaptak a rendőrök, ő mindent bevallott, meg is jelentek nálunk a bűnüldözők. Ilyenkor el is szokták vinni a bűnjeleket, ez a mi veszteségünk. Részünkről ez nem minősül orgazdaságnak, de kártalanítást senkitől sem várhatunk. A tolvajt persze beperelhetnénk, ám évekig futhatnánk a pénzünk után, kevés reménnyel.



- A világhálón zajló forgalmazás nem „öli meg" a szakmát?



- Ettől nem kell tartani. Mivel itt nem gyári csomagolásban lévő portékákról van szó, fontos, nagyon lényeges a személyes megtekintés. Az megelőzheti a későbbi reklamációkat is.

- A panaszok így teljességgel kizárhatóak?

- Szó sincsen róla! A vevők néha bizony tájékozatlanok, otthon hibásan üzemelik be a gépezeteket. Múltkor is akadt olyan egyén, aki szerint az egyik kapcsoló beesett az eredeti helyéről. Ez igaz is volt, mert addig nyomta, amíg gomb megadta magát, de a masina nem állt le. Sajnos nem helyesen használta. Jobban járt volna mindenki, ha egy cseppnyi gondolkodás után, egy másikat kissé eltekert volna. Az üzletben még minden rendben lévőnek tűnt. Azt szoktam mondani, én nem csaphatok be senkit, mert immár két és fél évtizede vagyok szinte ugyanott, tehát engem könnyen meg lehet találni.