Az utolsó simításoknál tartanak a Budai Nagy Antal utcai óvoda és bölcsőde felújításán dolgozók

Csaknem 80 százalékos készültségben van a Budai Nagy Antal utcai óvoda és bölcsőde mindösszesen félmilliárd forintos fejlesztési forrásokból finanszírozott teljes felújítása - derült ki azon a munkaterület-bejáráson, amelyen Páva Zsolt polgármester vett részt és adott rövid tájékoztatást a munkálatokról hétfőn.

Jól példázza a hasonló, immár több mint egy tucat pécsi intézményekben elmúlt közel tíz évben lezajlott mintegy 2,5 milliárdos korszerűsítési munkálatokat a Budai Nagy Antal utcai óvoda és bölcsőde jelenleg is futó fejlesztése.

A belvárosi létesítmény ezekben a hetekben kívül-belül megújul, hogy az összességében csaknem félmilliárdos fejlesztést követően nyártól visszaköltözhessenek az apróságok a falak közé.

A munkálatok állását a helyszínen tekintette meg hétfőn Páva Zsolt. Pécs polgármestere. Mint kiderült, a felújítások jó ütemben haladnak, az építkezésen elérték a mintegy 80 százalékos készültségi szintet.

Pécs polgármestere a bejáráson azt mondta, korábban a városvezetés célul tűzte ki, hogy a pécsi óvodákat, bölcsődéket azok állaga szerint rangsorolva folyamatosan felújítja egy többéves program keretében.

- A rendelkezésre álló fejlesztési források jelentős részét ilyen célokra kívántuk megszerezni, aminek ma már számos eredménye van városszerte, hiszen több mint egy tucat óvoda és bölcsőde újult meg Pécs legkülönbözőbb területein közel 2,5 milliárd forint értékben. A legfőbb cél, hogy az intézmények energiatakarékosakká váljanak, kívül-belül tükrözzék a kor színvonalát, hosszú időn keresztül korszerűek és kényelmesek legyenek - mondta a városvezető.

A Budai Nagy Antal utcai óvoda és bölcsőde felújítása fejlesztési forrásból (TOP) valósul meg, nyárra várhatóan teljesen befejeződik az összesen közel félmilliárd forintos korszerűsítés.



Az épületek hőszigetelése mellett a nyílászárók cseréjére és a belső burkolatok cseréjére is sor kerül, de a fűtési és használati meleg vízellátás és a világítás is korszerűsítésre kerül. Kialakításra kerülnek a megfelelő számú és méretű gyermek illemhelyek, orvosi és elkülönítő helyiségek és a hatályos szabványnak megfelelő foglalkoztató csoportszobák.



Megvalósul továbbá a bölcsőde és az óvoda konyhájának belső felújítása is, továbbá az épületek akadálymentesítése is. A bölcsőde és az óvoda épületeinek műszaki állapota korábban kifejezetten rossz volt, nyílászáróinak szigetelése elavult, homlokzati és tetőszigetelése nem volt.