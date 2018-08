Az országos bajnokságra, s az esküvőjére is készül a pécsi kajakos, Fodróczi Vilmos

Gőzerővel készül az augusztusi országos bajnokságra a pécsi kajakos, Fodróczi Vilmos, aki idén is szép eredményekkel gazdagodott. A verseny után sem lesznek unalmasak a napok, ugyanis szeptemberben megházasodik a pécsi sportoló.



- Hogyan kezdődött a kajakozás iránti rajongása?

- Arató Zoltánnál és Városi Lászlónál kezdtem el úszni, később vízilabdáztam is. Szerettem mindkettőt, de sajnos megszűnt a vízilabda szakosztály, ahol játszottam, így kellett keresnem egy másik sportágat. Kipróbáltam az atlétikát, kosárlabdáztam is, de nem igazán tetszett meg egyik sem. Legjobb barátomnak köszönhetően ismerkedtem meg a kajakozással, hamar megszerettem, és le is ragadtam ennél a sportnál.

- Az eddig elért eredmények közül mire a legbüszkébb?

- 2016-ban kijutottam az egyetemi világbajnokságra, ahol öt számban indultam. Két bronzérmet sikerült szereznem, ami nagy szó, mert olimpikonokkal és világbajnokokkal küzdöttem. Fantasztikus élmény volt, s büszke vagyok az ott elért eredményekre. Emellett felnőtt Vidék, illetve Magyar bajnok is vagyok.

- Hosszú távon tervez a kajakozással? Meg lehet ebből élni?

- Itt Pécsett elég nehéz, mivel a profik mögött van csak biztos anyagi háttér. Minden erőmmel azon vagyok, hogy én is közéjük tartozzam, és sokáig az életem része lehessen a kajakozás.

Névjegy Fodróczi Vilmos 1991. július 21-én született Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett. Nemrég fejezte be tanulmányait a PTE ETK Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakán. Szabadidejében szívesen kirándul, s rengeteg időt tölt menyasszonyával, akivel a szeptemberi esküvőjükre készülnek.



- Sokat edz?

- Télen és nyáron is napi 2-3 edzésem van, vasárnap szoktunk csak pihenni. Van, hogy a vasárnapok sem szabadok, mivel a nyári-tavaszi időszakban, péntektől vasárnapig versenyzünk. Szóval edzünk, nem is keveset.

- Idén is sok versenyen vett részt.

- Igen, ebben az évben Ráckevén voltam egy sprintversenyen, ahol második helyezést sikerült elérnem. Európa és világbajnokságokra is voltak válogatók, ahol mindig dobogó közelben sikerült végeznem. Volt egy vidékbajnokság is, amit Fadd-Domboriban rendeztek, ide Budapesten kívül minden városból érkeztek versenyzők. Itt négy aranyérmet sikerült szereznem, egy ezüstérmet és egy bronzérmet.

- Mik a tervei a továbbiakban?

- Most az utolsó versenyre készülünk, a felnőtt magyar bajnokságra, ami augusztus utolsó hétvégéjén lesz. Minél jobb eredményeket szeretnék elérni egyéniben, és csapatban is.