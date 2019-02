Az optimista forgatókönyv szerint nyáron indulhat az új kertvárosi játszótér építése

A kutyásokra is gondoltak

Az új játszóparkkal együtt kutyafuttatót is építenek. Erre a célra egy csaknem ezer négyzetméteres területet kerítenek körbe. Itt esőbeállót és padokat is elhelyeznek majd. A tisztaság érdekében szemetesek is kerülnek ide, köztük olyanok is, amelyek kifejezetten a kutyagumi gyűjtésére szolgálnak.