Az ÖPE lezárja a választási együttműködésről szóló tárgyalásokat

Az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) a következő hetekben lezárja választási együttműködési megállapodását azokkal a pártokkal, amelyek azonosulni tudnak az ÖPE Megújuló és Fenntartható Város programjával, és részt kívánnak venni ennek megvalósításában - olvasható az ÖPE közleményében. A KDNP-vel, a Fidesszel és az LMP-vel is tárgyalnak, forrásaink szerint azonban az biztosra vehető, hogy a szóban forgó pártok nem közösen indulnak az önkormányzati választáson.

"Az Összefogás Pécsért Egyesület pontosan egy éve hozta nyilvánosságra az önkormányzati választáshoz is kapcsolódó programját, és már akkor is jelezték, hogy nyitottak az együttműködésre minden politikai szervezettel, amely hasonló célokat tűz ki, és amelynek fontos, megoldandó kérdés a város fenntarthatósága, a zöld megújulás. - Az elmúlt időszakban is intenzív tárgyalásokat folytattunk a KDNP-vel, a Fidesszel és az LMP-vel, a megállapodás pedig mostanra kézzel fogható közelségbe került - jelentette be Vozár Pál.

Az Összefogás Pécsért Egyesület célja, hogy a következő mintegy egy héten belül megállapodjon a csatlakozni kívánó pártokkal, és így tudjanak „ráfordulni" az őszi választásra az új, „zöld megállapodással", melynek eredményeként Pécs a térség központjává válhat, és biztosíthatja a jó életminőséget - a klímaváltozás mellett is - a pécsieknek", olvasható az ÖPE közleményében.

Keresztes Lóránt az LMP nemrég lemondott elnöke lapunk érdeklődésére azt mondta, az LMP önállóan állít képviselőjelölteket Pécsett, s biztosan nem kötnek választási megállapodást a Fidesz-KDNP-vel.

Ezt a lehetőséget egyébként fideszes forrásaink is határozottan cáfolták.