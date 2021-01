Az ingyenes parkolás megszűnése után még 15 napig jók a bérletek

A BIOKOM Nonprofit Kft. által valamennyi kiadott, 2020. december 31. napján lejárt parkolási bérletek és behajtási engedélyek a várakozási díjmentesség megszűnését követő naptól számított 15. napig használhatóak fel, közölte a cég.

Ez a ma hatályos rendelkezéseknek megfelelően 2021. február 15-e.

A teljes árú bérletek a biokom.hu/parkolás honlapon keresztül online módon is,

a kedvezményes, jogosult bérletek pedig a Siklósi út 52. szám alatti ügyfélszolgálaton előzetesen már most is megvásárolhatóak.