Az ásványoknak köszönhetően spirituális erő lakozik Bárácz Istvánné Iza gyöngyfáiban

Az anyatermészet a legszebb és legcsodálatosabb a világon, vallja Bárácz Istvánné, akit a legtöbben Izaként ismernek. Egyedi gyöngyfái egyre több otthon díszei, azonban szépségükön túl - nyilatkozta - az ásványoknak köszönhetően spirituális jelentéssel is bírnak az alkotások.



- Mióta foglalkozik gyöngyfák készítésével?

- A fákat és a természetet mindig is szerettem, és mai napig tisztelem, mert a z anyatermészet a legszebb és legcsodálatosabb alkotó a világon. Általában ebből merítem az ihletet - kezdte Bárácz Istvánné. - Gyöngyfák készítésével körülbelül nyolc éve foglalkozom. Először hobbi szinten - ez természetesen a mai napig is tart, hiszen a legkedvesebb időtöltésemről van szó -, majd később egyre inkább „komolyabban". Mivel sok pozitív visszajelzést kaptam a munkáimról, elkezdtem kézművesként dolgozni, és árulni a fákat.



- Nagyjából mennyi idő, amíg elkészül egy gyöngyfa?

- Attól függ, hogy milyen fajtát és mekkorát készítek. A kisebb méretű, nagyjából 12 centiméteres fa megalkotása körülbelül egy órát vesz igénybe, de v annak olyanok is, amelyekkel húsz-harminc órát dolgozom. Viszonylag egyszerű technikának számít, ha csak rézdrótot használok ásványkővel vagy gyönggyel. Nehezebb, amikor más anyagokat is beépítek, ennek módszerét több éves kísérletezés után alakítottam ki.

Névjegy Bárácz Istvánné Mohácson született, és jelenleg is a Duna-parti városban él. A szakmunkásképző iskolában fonónő végzettséget szerzett, az ott fejlesztett kézügyességét a gyöngyfák készítésekor kamatoztatja. Két lánya és két fiúunokája van. Alkotásai megtekinthetőek az ismert közösségi portálon, az Iza gyöngyfái oldalon.



- Ebben rejlik az egyediség?

- Igen, többek közt ebben, és ennek a technikának a titkát szeretném megőrizni. Akármilyen módon is készítem el a gyöngyfákat, nincs két egyforma alkotás. A vásárlókkal előre megbeszélem, hogy milyen fát szeretnének, általában sikerül is megvalósítanom az elképzeléseiket.



- Kik vesznek gyöngyfákat?

- Nagyon sok visszatérő vásárlom van, gyakori, hogy ajánlanak másoknak, ennek nagyon örülök. Elmondhatom, hogy az egészen fiataltól az idősebb korosztályba tartozókig vettek már tőlem gyöngyfákat. Előfordult például, hogy egy hároméves lánynak készítettem egyedi darabot. A kicsi választhatta ki a fát, amely nagyon tetszett a szüleinek is. A szépség persze fontos, de nemcsak emiatt vásárolnak gyöngyfákat.



- Hanem?

- A fáknak spirituális jelentésük van. Az ásványokban rejlő erőt sokan ismerik, vannak lelki és testi hatásaik is, nagyon sokan hisznek benne és ez sokszor elég is, hogy megváltozzanak a dolgok körülöttük. A gyöngyfák esetében a színeknek is jó hatásaik vannak. Azt vallom, amit jó szívvel veszünk, illetve szeretünk, az mind pozitív hatással bír.



Képünkön: Bárácz Istvánné az egyik gyöngyfájával.