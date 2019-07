Átadták az Ybl Miklós út felújított szakaszát, következik az Esztergár Lajos utca

Aszfaltburkolatot kapott az Ybl Miklós utca nagy forgalmú Mecsek Áruház melletti szakasza. A beruházás része a városrész fejlesztését célzó programsorozatnak.

Pécs városa az Európa Kulturális Fővárosa pályázat keretében, majd azt követően is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy ne csak a város emblematikus terei, belvárosi turisztikai attrakciói újuljanak meg, hanem azok a városrészi központok is, melyek különösen fontosak az ott lakók számára, kulturális-közösségi találkozási pontként funkcionálnak a helyben élő pécsiek számára. A 2010-es Európa Kulturális Fővárosa címhez kapcsolódóan a Dél-dunántúli Operatív Program támogatásával Uránváros főtere a mai kor igényeihez igazodó átépítést kapott, amit 2010-ben a Magyar Urbanisztikai Társaság köztérmegújítási nívódíj pályázatán dicséretben is részesített.

A tér, illetve a városrész megújítása 2017-től a kapcsolódó területek átépítésével folytatódott, aminek eredményeként ma új piac, megújuló rendelőintézet és több ezer négyzetméternyi átépített közterület, gyalogos, kerékpáros és parkoló felülettel, utcabútorral gazdagodott a városrész.

A folytatódó városrész-rehabilitáció részeként a korábbi beruházások nem megfelelő műszaki megoldásainak a kijavítására is sor került. Ezek közül a legtöbbeket érintő az Ybl Miklós utca déli kiemelt szakaszának újra aszfaltozása, ami mind térhasználati, mind esztétikai megfontolásból szükséges korrekció volt.



Uránváros főterének átépítésekor a városfejlesztési szándék a gyalogos közlekedési felületek minél nagyobb arányú növelését tűzte ki célul. Ez akkor valósulhatott volna meg, ha a városi közösségi közlekedés nyomvonalából kikerül a most átépített szakasz.

Az utazási igények és a városi alközpont funkciói azonban továbbra is igénylik ennek a vonalszakasznak a meglétét és fenntartását. Emiatt az érintett szakasz új, kifejezetten a gépjármű-közlekedés számára optimalizált felületet kapott, ami a térhasználathoz illeszkedik.

Decsi István, alpolgármester az átadó kapcsán kiemelte, nem áll meg a városrész fejlesztéssorozata. A következő beruházással az Esztergár Lajos utca újul majd meg