Átadták a szabadulószobát a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán

Átadták és megáldották a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola megújult belső tereit. A főiskola hallgatói számára ezentúl a Szent Pál-imaterem biztosít teret az elcsendesedésre és imádságra, míg az Exodus szabadulószoba különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál, a Kivonulás könyvének történeteiben barangolva.

Kialakítottak ugyanakkor egy kényelmes és modern közösségi teret, ahol csocsó- és ping-pong asztal is a közös élmények és játékok színtere lehet, mindezek mellett Teológus Kávéház is nyílt.

Az eseményt Kvanduk Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke és a főiskola docense nyitotta meg, majd megáldotta az új helyiségeket.

Kovács Gusztáv (képünkön), a főiskola rektora beszédében kiemelte, hogy a terek kialakítása a hallgatók igényeit követte. Elmondása szerint minden teret meg tudnak tölteni minőségi tartalommal, így azok a szakmai, lelki fejlődés mellett a kapcsolatteremtést is szolgálják.

„Mind a négy tér megújítása a hallgatóknak köszönhető, hallgatói ötletekből, hallgatói gondolatokból állnak össze ezek a terek. Itt vagyunk például a Teológus Kávéházban, aminek az ötlete egy hallgatótól származik, beszélgetések, viták, együttlétek számára. Ami a különlegessége ennek a térnek, hogy a falon nem családi képek, hanem nagy teológusok képei láthatók.

Úgy gondolom, hogy aki belép ebbe a térbe picit úgy érezheti magát, mintha ő maga is teológus lenne és bízom benne, hogy leveszi a polcról egy nagy teológus művét, vagy talán később maga is a teológia tanulására adja a fejét.

Aztán itt van a szabadulószoba, amit azért alkottunk meg, hogy azoknak is hozzáférhetővé tegyük a teológiát, akik talán kevésbé járatosak benne, akik nem hallgattak még teológiát, de szívesen foglalkoznának vele. A szabadulásnak az élményét élhetik át az Exodus szabadulószobán keresztül.

A kápolna, a Szent Pál-imaterem, ami a főiskola csúcsán, a legfelsőbb szinten található, az a hely, ahol hallgatóink rendszeresen összejönnek. Délben imádkoznak, énekelnek, Szentírást olvasnak. Én úgy gondoltam, hogy megfelelő környezetet, megfelelő teret kell létrehozni, hogy ott jöhessenek össze, ott találkozhassanak minden délben, és ezt szerencsére meg is tudtuk valósítani." -tette hozzá a rektor.

Elmondta, hogy a szabadulószoba iránt nagy igény mutatkozik. „Nagyon sok iskola jelentkezett, hogy szívesen hoznának diákokat, hogy éljék át a szabadulás élményét nálunk."

Németh Zsófia, a PPHF első éves hallgatója nagy lehetőségnek tarja az átadott tereket. „Számunkra hatalmas lehetőséget ad mindabban, hogy közösséget építsünk, hogy sokkal összetartóbb legyen a „családunk", ami már most is megvan. Valamint nagyon fontos, hogy több embert meg tudjunk szólítani mind Isten, mind az iskola szempontjából."

Szolnoki Barna, szintén első éves hallgató örül és kiemelkedőnek találja az így létrejövő infrastruktúrát.

„Én azt látom, hogy megteremti a lehetőséget arra, hogy egészen más minőségben legyünk itt. Eddig is itt lógtunk a főiskolán, szóval ez egy közösség. Órák után itt vagyunk, itt beszélgetünk, itt töltjük az időnket, és most kaptunk hozzá egy olyan infrastruktúrát, ami új szintre emeli ittlétünket. Most már akár filmklubot is tudunk szervezni, sokkal komfortosabban. A teológiai kávézó még egy kis kultúrát is visz az ittlétbe."