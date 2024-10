Átadták a dél-dunántúli németek kulturális központjának számító, felújított Lenau Házat

A nemzetiségi oktatást és közösségi életet szolgáló beruházások támogatásával a nemzetiségek megerősödését kívánja szolgálni a kormány - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Pécsen.

Soltész Miklós a magyarországi németek dél-dunántúli kulturális központjának számító, közelmúltban felújított pécsi Lenau Ház ünnepélyes átadásán kiemelte: amikor egy-egy közösségi ház felújítását támogatja a kormány, azt azért teszi, hogy megerősítse a nemzetiségieket, segítsen "újrakötni a szálakat".

A magyarországi németekre térve azt mondta, hogy a kormány igyekszik segíteni a helyi közösséget hagyományaik megőrzésében, átörökítésében és abban, hogy a közösségek időről időre megmutathassák: "a magyarországi németség minden egyes támadás ellenére itt van, és a nemzet része".

Közölte: a kabinet a pécsihez hasonló beruházásokkal a nemzetépítő nemzetiségek lelki, fizikai hátterét is erősíteni kívánja, de egyben arról is tanúbizonyságot tesz, hogy elfogadással, megértéssel van más népek útja, sajátosságai iránt.

Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az európai népek között a második világháborút követő évtizedekben kialakult és azóta is fennmaradt egységét a jövőben is csak úgy lehet megtartani, ha egy-egy nép elfogadja és tiszteletben tartja a másik nézeteit.

Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte: a német kultúra évszázadok óta jelen van a magyar történelemben, a 18. században érkező német telepesek pedig tovább mélyítették ezt az integrációt. Hozzáfűzte: a Lenau Ház az utóbbi évtizedekben az élet szinte minden területén igyekezett tenni azért, hogy a térségbeli németek és magyarok egymással békességben éljenek, és egymás iránt tisztelettel nyilvánuljanak meg.

Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke emlékeztetett: az elsőként létrejött magyarországi német szervezetként a rendszerváltás előtt megalakult Lenau Egyesület közel 35 éve alakított ki saját kulturális központot Pécsen.

Reményét fejezte ki, hogy a magyar kormány támogatásával felújított, a kor igényeinek megfelelően átalakított Lenau Ház a korábbiaknál is nagyobb számban lesz képes fiatalokat és időseket megszólítani, számukra találkozási pontként, kulturális központént szolgálni.

Flódung János, a Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület elnöke kiemelte: szervezetük "fáklyavivő" volt a magyarországi németség történetében, ugyanis az egyesület megszületését követően erősödtek meg országszerte a német közösségek.

A felújítás, közölte, azt a célt szolgálja, hogy még szorosabbra fűzze a szálakat a magyarországi német közösség tagjai között.

A több mint harminc esztendeje a pécsi belvárosban emelt Lenau Ház egy éven át tartó, kormányzati támogatással megvalósult felújítása során átépítették, korszerűsítették, új funkciókkal látták el az épület belső tereit és fejlesztették, parkosították az udvart is.