Apák, fiúk és nagypapák közösen zarándokoltak Pécsről Máriagyűdre
2025. október 06. hétfő 13:12
Október 4-én mintegy 60 édesapa, fiúgyermek és nagypapa tette meg az apa-fia zarándoklat Pécs és Máriagyűd közötti mintegy 20 km-es távolságát Felföldi László pécsi püspök vezetésével.
A férfiakat megszólító program az apa-fiú kapcsolat építésére, a tartalmas, férfias beszélgetésekre, vagy éppenséggel a teremtett világ kínálta elcsendesülésre és lelki töltekezésre kínált alkalmat.
Felföldi László püspök főpásztori szolgálatában szívügyének tekinti a családok megerősítését, ezért is kezdeményezte az első apa-fia zarándoklatot még 2022-ben:
„Egy édesapa és a fia között különleges kapcsolatra van szükség, erre szeretnénk felhívni a figyelmet ezzel a zarándoklattal, ugyanakkor minden ilyen kezdeményezésben a teljes családot tartjuk szem előtt, amely szintén zarándokúton van a felnőtté válás, a felnőtté érés küzdelmében" - fogalmazott korábban a főpásztor az apa-fia zarándoklatról.
Az idei zarándoklat résztvevőit az időjárás a csípős reggelt követően a kegyeibe fogadta a Pogányon és Bissén át Máriagyűdre vezető út során. A máriagyaűdi kegyhelyre való megérkezést követően hálatelt szívvel mondtak köszönetet a zarándoklat kegyelmi ajándékaiért.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
