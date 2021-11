Advent Pécsett: vásár lesz, reméljük, betlehem is, s azt is, hogy nem kapcsolgatják a világítást

Tavaly csak késve, a pécsiek tiltakozását követően állíttatta fel a Széchenyi téren a betlehemet az önkormányzat, Péterffy Attila, Pécs polgármestere pedig a karácsonyi díszkivilágítást kapcsolta le időszakosan a kormány egyik döntése ellen tiltakozva. Az önkormányzat most közleményben számolt be arról, milyen adventi programokat terveznek, arról azonban nem szóltak, számíthatunk-e hasonló "meglepetésekre", s arról sem, idén is elhelyezik-e a szivárványos kisvonatot a karácsonyfa alatt a város főterén.

Többek között azt írták, "az Adventi Kézműves és Mesevásár is oly módon

valósul meg, hogy az a lehető legtöbb partner bevonását tegye lehetővé az egyházaktól kezdve a civil szereplőkön, kézműveseken, árusokon át egészen a város legnagyobb üzletközpontjáig.



Fontos szempont volt, hogy a vásáron a helyi termelők jelentős szerephez jussanak, és a helyi termelőket helyzetbe hozó vásár azt a magas minőséget képviselje, ami méltó Pécs városához.



- Sok újdonsággal készülünk az idei adventre: még több fényfestéssel és látványosabb díszekkel várjuk a látogatókat. A neves fellépők és a kiegészítő programok is egyértelműen kifejezik: nemcsak helyieket várunk, megéri távolabbról is ellátogatni a pécsi adventi vásárra - mondta el Bleszity Péter, a szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.



Az adventi vásáron 21 gasztronómiai és 32 kézműves kitelepülő termékeiből válogathatunk, akik garantáltan kiemelkedő minőséget képviselnek, ugyanis őket egy pályázat keretében választották ki. Ennek során szempont volt a különleges vagy hiánypótló kínálat, a korábbi referenciák, a kimagasló minőség, valamint a helyi szereplők támogatása.



Pécs neve a Zsolnay Fényfesztiválnak köszönhetően már összeforrt a fényfestéssel, ami az adventi programok közül sem hiányozhat. Minden nap 16.30-21.00 között egy ünnepi, animált, hetente fejlődő fényalkotást varázsol a Dzsámira a LaLuz Visual Studio.

Új helyszínként debütál a Városháza épülete, ami korábban még soha nem kapott fényfestést. Ezt minden pénteken, szombaton és vasárnap a Fényszórók csapata öltözteti fényköntösbe. Emellett szintén hétvégente lesznek láthatók az Adventi Épületfestő Gyerekrajz Pályázat legszebb alkotásai a Dzsámi

homlokzatán.

A versenyre november 19-ig lehet nevezni, az eredményhirdetés december 21-én

lesz a Széchenyi téren. A pályázat részletei: https://www.adventpecs.hu/rajzpalyazat

Minden pénteken, szombaton és vasárnap színpadi programok segítenek az ünnepre

hangolódásban.



Fontos szerepet kapnak a hagyományok, ami teljesen új programelemet jelent a pécsi adventen.



Hetente más dramatikus adventi népi játék köszönti a belvárosba érkezőket, legyen az

bölcsőcskézés, szentcsaládjárás, karácsonyi kántálás vagy háromkirály-járás.

Szombatonként az ökumenia jegyében más-más felekezet képviselőjével zajlik a központi adventi koszorú gyertyagyújtása a Széchenyi téren.



December 19-én a Keret Alkotó Csoport Betlehemes felvonulást tart a Magtártól a Széchenyi térre, amelybe becsatlakozva a résztvevők együtt énekelhetnek, kántálhatnak velük. Ezt követően a Széchenyi térre érve „Áldott a te..." címmel tartanak Mária-játékot, amely bemutatja a Jézus születése előtti néhány hónap eseményeit.



A koncertek elsősorban a népzene, világzene, gospel és a capella stílusait elevenítik meg, fellép többek között a Muzsikás, a Wing Singers Gospel Choir, a Kentucky Harmony és a Hanga Banda.



December 11-én a Benkó Dixieland Band karácsonyi koncertje hallható, míg december 17-én, a gyerekek kedvence, a Rutkai Bori Banda lép színpadra. Rutkai Bori új mesekönyve és zenekarának téli lemeze tökéletes felvezetése a karácsonynak; a koncerten Bori színpompás, horgolt bábjaival kelti életre Mandulka manóanyó téli meséit.

December 23-án a Kaláka zárja a fellépők sorát Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című koncertjével.



Vadonatúj helyszínként csatlakozik a Pécsi Nemzeti Színház az Adventi Erkélykoncertek

programmal, melyben közreműködnek a Pécsi Nemzeti Színház színművészei és a Pécsi Nemzeti Színház Énekkara.



A Székesegyházban a Pécsi Püspökség szervezésében hat alkalommal Adventi hangversenyt tartanak.



A Mesekuckóban hétvégente karácsonyi meseolvasással várja a gyerekeket Dániel András meseíró, Khaled-Abdo Szaida író, Herczeg Adrienn, Várnagy Kinga és Sólyom Katalin színművészek, Keresztesi József író, valamint Matta Lóránt és Czéh Dániel bábszínészek.



A gyerekek december 5-6-án találkozhatnak a Mikulással, a „techsimogató" során beülhetnek többek között tűzoltó és katasztrófavédelmi autóba, továbbá december 20-án begördül az Adventi Petőfi Karaván színpadkamionja is az adventi roadshow keretében a Kossuth térre.



A koronavírussal kapcsolatos jelenlegi szabályozások alapján az adventi vásár szabadon

látogatható, míg a színpadi programokon való részvétel védettségi igazolványhoz kötött.