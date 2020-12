Adományt vitt a pécsi Fidelitas az Irgalmasrendi Kórházba

A Fidelitas pécsi csoportja csatlakozva a Fidelitas országosan működő „Angyalszárny" akciójához több mint 100 ezer forint értékben gyűjtött élelmiszert és tisztálkodószert a Pécsi Irgalmasrendi Kórház dolgozóinak.

"A tagjaink nagy része egyetemi hallgató, így külön öröm volt számunkra, hogy ilyen szép összeget sikerült összegyűjteni.

Ahogy idén többször is szerveztünk már adománygyűjtést, úgy ezt szeretnénk meghonosítani más ifjúságpolitikai vagy politikai szervezeteknél, egyesületeknél is. Karácsonykor a legfelemelőbb érzés adni, de az év többi szakaszában is mindig van jó helye ezeknek az ajándékoknak.

Mindenkinek Boldog Karácsonyt kívánunk és ezekben a vészterhes időkben kicsit próbáljunk lelassulni és értékelni azt is, amink van, amennyiben a korlátozások engedik legyünk minél többet a családunkkal, szeretteinkkel!"