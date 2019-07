A gázvezetékek rekonstrukciója után a Tettye Forrásház által megbízott kivitelező a víziközmű-hálózat cseréjével folytatódnak a munkálatok a Ferencesek utcájában, majd az áram- és ezután a telekommunikációs vezetékcserék jönnek.

A gázvezeték rekonstrukció után július 16-án elindul az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása a Ferencesek utcájában. A Tettye Forrásház Zrt. és a kivitelező szakemberei folyamatos üzemeltetés mellett korszerűsítik előbb a víz-, majd a szennyvízrendszert. Elsőként az ideiglenes vízhálózat kiépítését kezdik meg, ami a felújítás során végig biztosítani fogja a szolgáltatást.

A Ferencesek utcája alatt még ma is Pécs egyik első csatornája gyűjti össze a szennyvizet; a Zsolnay gyárban készült, 1928-ban lefektetett - mostanra kockázatos műszaki állapotú - kőagyag csőbe béleléses technológiával építik be az új, korszerű szennyvízvezetéket; ezzel együtt a környező ingatlanok szennyvízbekötései is megújulnak.



Szintén az elsők közt kapott modern vízvezetéket a környék 1895 körül, amit később PVC csövekre cseréltek a '80-as években. Ezt a gyakran meghibásodó fővezetéket váltják most korszerű, időtálló gömbgrafitos öntöttvas vezetékre a szakemberek, emellett azoknál az ingatlanoknál, ahol még régi típusú ivóvízbekötés van, újat építenek be. A munkálatok során tíz szennyvízaknát felújítanak, és két új tűzcsap létesül.

A több mint 230 millió forint értékű beruházás egy részét a szolgáltató támogatásból finanszírozza, miután a pécsi önkormányzattal sikeres közös pályázatot nyújtott be pécsi szennyvízvezetékek rekonstrukciójára.

A felújítás az északi oldalon lesz jobban érzékelhető: mivel a vízvezeték az északi oldalon, az utca szélében fut és csak feltárással cserélhető, ezt az oldalt a munkálatok ideje alatt elzárják a gyalogosforgalom elől. Az ingatlanok, üzletek megközelítése gyalogos átjárókon biztosított lesz.



A vízvezetékcsere két ütemben, előbb a Váradi Antal utcáig, majd onnan a Szent István térig zajlik. A burkolat ideiglenes helyreállítása folyamatos lesz, az utcát a munkavégzés előrehaladásával - ahogy a technológia engedi -, szakaszonként állítják helyre.

Az utca déli oldalán csak ott lesz felbontás, ahol az ingatlanok új víz- és szennyvízbekötéseit építik, mivel a szennyvízvezetéket föld alatt zajló, aknától aknáig haladó befűzéses technológiával, hosszabb munkaárok kialakítása nélkül cserélik a szakemberek.