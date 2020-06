A víz még hideg, lángos nem lesz, sellőlányok sincsenek még, de beindult az élet a Hullámban

Pünkösd hétfője után, egy félig-meddig napfényes keddi délelőttön, a pécsi Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, valamint annak szerves része, a Hullámfürdő kinyitotta a kapuit. A külső medencékben lévő víztömeg még kissé „kásás", de a korcsolya felcsatolása már nem indokolt. Fürdőző még alig akadt a nyitás idején, de legalább így jól látható volt a rend, ami a területen uralkodott.

- Szerettünk volna már hétfőn, esetleg az elmúlt hétvégén vendégeket fogadni, ám aztán másképpen döntöttünk, az időjárással közösen - árulta el a sportlétesítmény vezetője, De Blasio Domenico. - Az felesleges lett volna, ha a két úszómester a szemerkélő esőben egymásra vigyáz.



- Így legalább több idejük volt felkészülni a nyári rohamra.



- A vírusveszély idején több kollégám is folyamatosan dolgozott, méghozzá sokat. Mindenki tette a dolgát szorgalmasan. Ennek eredményeként méltó kereteket tudtunk biztosítani a kezdetekre. A katasztrófavédelem veszélyes fákat vágott ki, a BIOKOM-tól kitelepíthető növényeket kaptunk, a vízminőségre sem lehet panasz. Minden második órában mintát vesznek a munkatársaim. Ez azért indokolt, mert az egészségügyi veszélyhelyzet lecsengése kapcsán, a megengedett határon belül, ám némileg több vegyszert használunk, mint korábban.



A farmer nem oké Nem mindenkinek természetes, hogy bizonyos szabályokat kötelező betartani. Visszatérő gond, miszerint egyeseknek otthon nem magyarázták el, mi is a különbség az úszónadrág, meg a feltűrt szárú farmer között. De az úszómesterek szerencsére felkészültek erre az esetre. A dohányzás szintén okot adhat a vitára, de létezik kijelölt hely, amit a többség elsőre meg szokott érteni. Egy nő viszont nem fogta fel, miért baj, ha a körmét a medence partján vágja, bele a vízbe. De neki is megmondták, miről szól a cseppet sem mesebeli rendtartás.

Ennyit hát röviden a hivatalos részről, ami szükséges, de egy fürdőző számára talán ez kevésbé érdekes. Nézzük inkább a sellőtestű lányokat, meg az izmos urakat! Vagy ne nézzük? Mert ők még nem érkeztek meg a tízórás, mindenki számára nyílt időben a placcra. Ezért hát a büfés sem húzta fel a redőnyét.

A megszokott lángos illata sem lengte be a vendéglátóhely környékén. Rossz hír, vélhetően nem is fogja. De lesz hamburger, meg szendvics, tehát éhen senki sem marad majd. Italt is mérnek, üdítő jellegűeket ugyanúgy, mint alkoholtartalmúakat.

Bár utóbbival azért csínján érdemes csínján bánni, még mielőbb baj lenne belőle. Mert malőr bármikor adódhat, erről elég megkérdezni az úszómestereket. Akik sajnos láttak már kábítószertől, meg szesztől duplán bódult hölgyet a medencében, igaz, nem ezen a nyáron. Az érintettet kimentették, mentőt hívtak hozzá, szakszerű volt a vöröskeresztesek intézkedése.



Majdnem pórul járt egy ázsiai nő is, aki nem tudta elolvasni a „Mély víz!" feliratot, emellett pedig úszni sem volt képes. Miután kétszer elmerült a csobbanás után, a személyzet látta, hogy nem holmi tréfás riogatásról volt szó. Érkezett a segítség, de nem egy nyelvoktatás keretein belül, hanem vízből kihúzás kategóriában. Az ijedtségnél nagyobb baj nem történt, köszönhetően a gyors közbelépésnek.



Fő a rend, ennek mentén aztán néha a rendőrjárőrök is fel szoktak tűnni a füves részen. Benéznek, körbefürkésznek, aztán mennek is tovább. A tisztességes emberek ezt örömmel veszik, a lopásra szakosodott „szarkák" persze már kevésbé boldogok miatta. De mivel ők vannak sokkal kevesebben, hát érdekeik csorbát szenvedhetnek.



A szezon tehát Pécsett is megkezdődött, kalandra fel, hív a víz. De ugrálni csak a startkőről szabad, a fedett sportmedencében. Ott is csupán egy hossz leúszása után lehet újrázni, kizárólag nevelő szándékkal, meg a sportot előtérbe helyezve. De senki ne feledje, ahhoz a strandjegy nem elég, a plusz élmény nincsen benne az alapárban. Bár sokan ezt is elfelejtik, amikor beszöknek az ötvenes részlegbe.