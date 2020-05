A vírushelyzet alatt is a tervek szerint halad a székesegyház felújítása

A Pécsi Bazilika restaurálása, felújítása az ütemterv szerint jól halad, a modernizálás folyamatosan zajlik - számolt be a Pécsi Egyházmegye.





A Pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház felújítása 2019 szeptembere óta folyamatos, viszont a töretlen munkavégzés érdekében az elmúlt hónapokban több alkalommal be kellett zárni a látogatók és a liturgikus események előtt - olvasható a Pécsi Egyházmegye oldalán.



A fejlesztések 2020 márciusában újabb fázishoz érkeztek, amelynek köszönhetően ismét megnyitotta kapuit egyházmegyénk főtemploma, de csak rövid időre, mivel a járvány-helyzetre való tekintettel az óvintézkedések között szerepelt a bazilika bezárása. Ennek ellenére a restaurálási munkálatok nem álltak le, a szakemberek betartva a rendelkezéseket most is a templomtérben, az altemplomban, a kápolnákban és további helyiségekben dolgoznak. Tehát a korlátozások csak kis mértékben befolyásolják a fejlesztéseket, ugyanakkor voltak olyan munkafázisok, melyek rövid időre szüneteltek.

Mivel az egyes modernizálási folyamatok összefüggésben állnak egymással, még teljesen kész, egzakt lehatárolható területek nincsenek. Ez idáig mindenhol elkészült a fűtésrendszer korszerűsítése és a Mária kápolnában, a Szent Mór kápolnában, valamint a sekrestyében befejeződött a festésrestaurálás. A padok beszerelése a legtöbb helyiségben folyamatos, míg több csillár renoválásával is végeztek. A szószék restaurálása megkezdődött és zajlik a déli mellékhajó felújítása, valamint a nyugati kapu renoválása. A déli kapué befejeződött.

A járványhelyzetre való tekintettel jelenleg a turisztikai látogatás és a liturgikus események is szüneteltek a főtemplomban. A Székesegyház várható nyitásáról a későbbiekben ad tájékoztatást az egyházmegye.