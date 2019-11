A Szigetvári Kórház mesefalára gyűjtenek

A mesebeli, interaktív fajátékokkal teli fal enyhíti a gyerekek szorongását.

A Nevetnikék Alapítvány májusban a PTE Gyermekgyógyászati Klinika fül-orr-gégegyógyászati és kardiológiai ambulanciájának előterében egy olyan különleges interaktív mesefalat hozott létre, ami nem pusztán barátságossá teszi a közeget, hanem az ott várakozó gyerekek figyelmét is leköti.

A fajátékok folyamatos felfedezést adó eszközként enyhítik a szorongást. A visszajelzések alapján azóta is látják, hogy milyen jó hatással is van a fal a beteg gyerekekre.

Most is egy hasonlóan jó ügyért gyűjtenek, szeretnék, hogy a projekt Szigetvári Kórházban is megvalósuljon. A gyermekosztályra tervezik a mesebeli, interaktív fajátékokkal teli falat, hogy a bent fekvő beteg gyerekek egész nap tudják használni feszültségük oldására, rossz kedvük elűzésére és készség fejlesztésre.

A kórház folyosóját és kórtermeit már kifestették, most az utolsó szakaszához ért a projekt, amihez segítséget kérnek. Eddig mintegy 60 ezer forint gyűlt össze, 670 ezer forint a cél az interaktív mesefal létrehozásához.