A PTE arra kíváncsi, melyik nemmel azonosulnak a hallgatók és a dolgozók - Az egyéb is a válaszok között

Egészen furcsa elektronikus kérdőívet kaptak a napokban a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hallgatói és dolgozói. Az online felületen többek közt arra kíváncsiak, hogy a kitöltő melyik nemmel „azonosul", és elképesztő módon a lehetséges válaszok között a nő és a férfi mellett az „egyéb" is szerepel. A lapunknak nyilatkozó ügyvéd szerint már a kérdés feltevése is jogszabályba ütközik.



Többen megdöbbentek, amikor megnyitották a PTE tanácsadó szolgálatai, az Egészségpszichológiai Konzultációs Szolgálat és a Student Counselling közös kérdőívét, amelynek kitöltésére a koronavírus-járvány pszichológiai hatásának vizsgálata miatt kérték az intézmény hallgatóit és munkatársait.

A dokumentum elején egy meglehetősen furcsa kérdés szerepel, arra kíváncsiak ugyanis a kérdőív összeállítói, hogy a hallgató vagy intézményi munkatárs melyik nemmel „azonosul". A lehetséges válaszok között pedig három lehetőség is adott: férfi, nő és egyéb.

A felmérés kapcsán többen felháborodtak, hiszen - mint hangoztatták - egyfajta erőltetett, szélsőségesen liberális érzékenyítési szándékot látnak, másrészt nem világos, hogy miért szükséges ilyen jellegű információ megadása. Akadnak olyanok is, akik számára az sem világos, mit jelent az „azonosulás" kifejezés. Arra kíváncsiak a kérdőív összeállítói, hogy melyik nemhez vonzódik a válaszadó vagy arra, hogy milyen neműnek tartja magát?A felmérést kritizáló diákokat és PTE-s dolgozókat nem nyugtatja meg, hogy a kérdőív bevezetőjében az olvasható, hogy a kitöltők számára teljes diszkréciót biztosítanak, az anonimitást csak a válaszadó oldhatja fel, aki visszajelzést kérhet az eredményekről.Dr. Csernik Aranka pécsi ügyvéd megkeresésünkre elmondta, az ilyen jellegű kérdés feltevése a hallgatók vagy a munkatársak felé jogszabályba ütközik, hiszen a válasz akár hátrányos megkülönböztetés alapja is lehet. A jogász álláspontja szerint annak, hogy valaki melyik nemmel „azonosul", nincs helye még egy anonim módon kitölthető kérdőívben sem. Úgy fogalmazott, ez joggal való visszaélés.Természetesen az üggyel kapcsolatban megkerestük a Pécsi Tudományegyetemet is, cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk válaszokat.Aki kíváncsi a felmérésre,kattintva megnézheti a kérdőívet.