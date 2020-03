A polgári közösség tagjai is segítenek az idős és beteg embereknek Pécsett

Érték alapon szerveződnek

A Pécsi Polgári Közösség egy 2019 novembere óta online szerveződő csoport, amely érték alapon jött létre és működik most is. Az alulról jövő kezdeményezésnek jelenleg csaknem 800 tagja van. Polgári értékrendet valló, a világról nagyrészt egyformán gondolkodó pécsi emberek alkotják, akik a közéleti ügyeket és a társadalmi történéseket vitatják meg egymással. Emellett programokat és rendezvényeket szerveznek, de ha kell, segítenek is a pécsi embereknek.