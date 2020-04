A pedagógusoknak és a szülőknek üzent Udvardy György apostoli kormányzó - Videó!

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó a koronavírus járvány oktatást érintő nehézségeivel kapcsolatban videóüzenetben tolmácsolja gondolatait a szülőkhöz és pedagógusokhoz.

A felvétel Pécsett, a Szent Mór Iskolaközpont Szent Mór Katolikus Tagóvodájánál készült.









"Itt állunk egy nemrégiben átadott óvodának a játékai között, és ami megdöbbentően megérint bennünket, hogy ez az óvoda és a játékok üresek. Nincsenek itt óvodás gyerekek, nincsenek itt óvónők, nem jönnek be a szülők, nem hozzák a gyermekeket és egy szép nap után nem vihetik őket haza, ugyanis szünetel a gyerekkel való foglalkozás. Számtalan ilyen óvodával, ilyen üres iskolaépülettel találkozhatunk. Egy ilyen épület gyermekek, pedagógusok, szülők nélkül értelmezhetetlen.

Mégis arra gondolunk, hogy az az erőfeszítés, amit az elmúlt napokban mind a szülők, mind az óvodapedagógusok, pedagógusok, iskola-, oktatási intézmények vezetői, szülők, katekéták tesznek a gyermekekért, az ifjúságért az nagyon nagy dolog és hálára kötelez bennünket. Ez a krízishelyzet az, ami segít, hogy a lényegi dolgokra figyeljünk.

Olyan nehéz és megválaszolni sem akart kérdések is megfogalmazódnak bennünk; mi lenne az élet oktatás, iskola nélkül? Mi lenne, hogyha az ember feladná azt az elvet, miszerint az ember tanítható, ezért tanítani kell és reméljük, hogy tanulttá, neveltté válik.

Most sajátos körülmények között sok száz pedagógustestvérünk dolgozik azon új módszerekkel, új eszközökkel, új meglátásokkal, hogy gyermekeink számára a tanulást, a tanítást, a nevelést biztosítsák, a jövőt.

Hálásak vagyunk ezért a törekvésért, ezért az erőfeszítésért és hisszük ezen megváltozott körülmények között is, hogy rányílik egy-egy gyermek szíve, értelme, akarata, érzelme a jóra, az igazra, a szépre, a szentre, és hisszük azt is, hogy közülük is kinövekedhetnek azok a kutatók, azok a tudósok, azok a munkások, akik képesek lesznek az emberiség jólétéért, jövőjéért fáradozni, azért, hogy ilyen járványok, ilyen tragédiák minél inkább távol tarthatóak legyenek az embertől.

S azzal a reménnyel tesszük munkánkat, nagyon nagy hálával és nagy-nagy reménységgel, hogy ezek az épületek minél hamarabb megteljenek gyermekekkel, gyermekek kacajával, gyermekek kérdéseivel és betöltik azt a szerepet, amiért építettük és amire valók.

Szolgáljuk együtt gyermekeink jövőjét és legyünk hálásak mindazoknak, akik ezt a nehéz szolgálatot jelen körülmények között vállalják. Magam részéről mind a Veszprémi Főegyházmegyében, mind a Pécsi Egyházmegyében oktatási intézményeinkben szolgáló katekétáknak, pedagógusoknak, a hitoktatást végező testvéreinknek fejezem ki köszönetemet és azoknak a szülőknek, akik velük együttműködve tesznek gyermekeik jövőjéért.

A jó Isten áldjon meg mindenkit ebben a szolgálatban!"