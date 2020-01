A Népstadionban, 40 ezer néző előtt is lengetett a jubiláló pécsi sípmester, Horváth László

Szombaton játékvezetői munkássága elismeréséül díjat vehetett át a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) megyei igazgatóságától Horváth László. Az egykori sípmester 45 éves pályafutása alatt több mint ezerötszáz nagypályás mérkőzésen felügyelte a játék szabályszerűségét. Az egyik legemlékezetesebb meccsén a Népstadionban negyvenezer néző előtt segítette az egykori legendás bíró, Palotai Károly munkáját. A lapunknak adott interjúban beszélt arról a szörnyű napról is, amikor elvesztette húgát, a közönségkedvenc kosárlabdázót, a közlekedési balesetben elhunyt Horváth Juditot.



- Tényleg az anyósa indította el a játékvezetői pályán?



- Meseszerű a történet, de valóban így volt - idézte fel a 70 éves Horváth László. - Egy közös meccsnézésen sokat bíráltam a játékvezetőt, mire a feleségem édesanyja azt mondta, akkor legyek én is bíró. 1974-ben, mikor már befejeztem a labdarúgó pályafutásomat, letettem a vizsgát.



Üllői úti legendák (Nyilasi Tibor és Mucha József) körében.



- A karrierje csúcsaként egy kettős rangadón is részt vehetett.



- Addig hosszú volt az út, végigjártam a szamárlétrát. Viszonylag hamar NB III.-as kerettag lettem, aztán a másodosztályban is működtem. Bejártam gyakorlatilag az egész országot. Partjelzőként az NB I.-ben is működtem, így léphettem pályára többek közt a Fradi Üllői út stadionjában, Újpesten, Csepelen, Székesfehérváron vagy éppen Zalaegerszegen. Az egyik legemlékezetesebb mérkőzésem egy kettős rangadó volt a Népstadionban, ahol egy Ferencváros-Vasas meccsen segíthettem Palotai Károly játékvezető munkáját.

Névjegy Horváth László 1949-ben született Pécsett. Futballistaként a bőrgyári csapat, a Pécsi BTC, illetve a PEAC játékosa volt.

Igazgatóhelyettesként dolgozott a Nevelési Központ 3-as számú általános iskolájában, valamint 1988 és 2004 között igazgatóként vezette a kozármislenyi sulit. A településen önkormányzati képviselőnek választották.

Labdarúgó játékvezetőként 1976 és 83 között volt országos kerettag, 1574 nagypályás mérkőzésen, de ezen felül rengeteg kispályás meccsen működött. 1995-ben Aranysíp díjat kapott.

Manapság nyugdíjasként járja a futballpályákat. Mint elmondta, nemcsak a csapatoknak, a játékvezetőknek is szurkol.

- Megvolt köztünk az összhang, rengeteget lehetett tanulni tőle. Palotai Károly különleges ember volt, szerény és visszafogott. Jó kapcsolatot ápoltam vele, szerette a vidéki embereket. Pécsre is mindig szívesen jött. Nem villogott, pedig lett volna mivel.- A PVSK salakos pályáján bokatörést szenvedtem, emiatt a korábbi szinten már nem tudtam folytatni a játékvezetést. Lelkileg megviselt az eset, de jobban tudtam koncentrálni a pedagógusi pályafutásomra. Ebben az időszakban lettem a pécsi Nevelési Központ - már nem létező - 3-as számú általános iskolájának igazgatóhelyettese, majd 1988-ban Kozármislenybe hívtak, ahol igazgatóként dolgoztam. Az volt a hőskor, egy kis falusi, négyosztályos intézményt vettem át, amelyet aztán tizenhat évvel később felsős osztályokkal, informatika és német tagozatokkal adtam át utódomnak.A sportolást sem hanyagoltam. Ekkor indult az Olimpiai Ötpróba elnevezésű akció, amelyben a Balaton átúszása is szerepelt. 1985 és 2006 között összesen huszonegy alkalommal tettem meg a távot, minden alkalommal három órán belül nagyjából 10-15 perccel. [$frame2]

- Térjünk vissza a játékvezetéshez! A nézőtéri bekiabálásokat és a labdarúgók beszólásait hogyan tűrte?



- Egy bizonyos szintig ezt egy játékvezetőnek ezeket el kell engednie a füle mellett. Mindenesetre akkoriban más világ volt, kevesebb durvaság, verbális agresszió történt a pályákon. Nagyobb volt a tisztelet egymás iránt. Persze, azért voltak beszólások a játékosoktól és a lelátókról is, de más stílusban, mint manapság sok esetben tapasztalható.







Testvéreivel, Zsuzsival (a kép bal oldalán) és Jucival.





- Miként ápolják húga, Horváth Judit, az egykori kosárlabdázó emlékét?



- Nemcsak a család, hanem a pécsi kosárlabda-társadalom és a város sem feledkezik meg Juciról. Természetesen rendszeresen járunk a temetőbe, illetve a sportcsarnoknál felállított szoborhoz.



- Egész Pécset megrázta az a nap.



- 1997. szeptember 12-én történt a baleset. Az egyetemről mentem hazafelé, amikor kaptam a hírt. Összeroppantam. A klinikán átadták az iratait, táskáját. A fiát én hoztam el az iskolából, cukrászdába vittem, majd hazamentünk. Juci férje Szekszárdon, Zsuzsi testvérünk pedig Szegeden volt továbbképzésen. Hamar elterjedt a városban a szomorú hír. A sors kegyetlen fintora, hogy szeptember 12-e Mária nap, édesanyámat is így hívják, illetve ezt a nevet is viseli Zsuzsi húgom. A születésnapom pedig 14-én van. Édesanyánk Juci halálát követő harmadik napon ment el. Egy héten két temetés. Ezt nem kívánom senkinek.

Horváth László egyébként a pécsi költő, író és pedagógus, Mihalik Zoltán mondását a játékvezetőkre is érvényesnek tartja, amely a szavakat kicserélve így hangzik:

„Maga a mesterség megtanulhatatlan. A játékvezető akkor ébred öntudatra, ha ezt belátja. Innen kezdve két útja van. Vagy föladja, vagy folytatja. Mind a két választás jó. De csak aki folytatja, az a játékvezető. De csak addig az, amíg tudja - hogy nem tudhatja".